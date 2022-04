Pyrotechnik gezündet: Jugendherberge in Prora auf Rügen evakuiert

Prora

Schreck in der frühen Morgenstunde: Um 4.40 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Binz über starke Rauchentwicklung in der Jugendherberge Prora informiert. Am Einsatzort bestätigte sich die Meldung, das Gebäude wurde evakuiert. Zu dem Zeitpunkt waren etwa 270 Menschen in der Jugendherberge.

Der Angriffstrupp der Feuerwehr kontrollierte den betroffenen Bereich und stellte eine starke Rauchentwicklung im Sanitärbereich fest. Grund der Rauchentwicklung war gezündete Pyrotechnik, sowie mehrere ausgelöste Feuerlöscher im Objekt. Der Sanitärbereich wurde Überdruckbelüftet und anschließend der Polizei die Einsatzstelle übergeben.

Größte Jugendherberge des Landes

Die Jugendherberge Prora ist mit 500 Betten und 1500 Zeltplätzen die größte Jugendherberge im Land. Sie hatte erst vor wenigen Wochen eröffnet. Noch Ende März zeigte sich die Herbergsleiterin Margareta Koos überwältigt vom kooperativen Verhalten der Jugendlichen. Über eine Schadenshöhe und mögliche Konsequenzen für die Schadensverursacher äußerte sich das Deutsche Jugendherbergswerk, zu dem die Einrichtung gehört, zunächst nicht.

Von oz