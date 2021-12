Quadfahrer auf Rügen: „Wir sind nicht die Rüpel, für die wir gehalten werden“

Rügen

Quadfahren auf Rügen erfreut sich großer Beliebtheit. In allen Teilen der Insel sind sie unterwegs – mal auf der Straße, mal querfeldein. Sie sind aus dem Straßenbild nicht mehr wegzudenken. Doch nicht überall stoßen Freunde dieser vierrädrigen Spaßmobile auf Begeisterung. Zu laut, zu schnell und rücksichtslos: Die Akzeptanz für dieses Hobby hält sich in Grenzen.

Nico Thietke ist seit vielen Jahren von seinem Quad begeistert, wenn er damit die Insel erkundet. Dass es viele Kritiker gibt, kann er verstehen. „Wir haben unseren Ruf, das ist einfach so. Vor allem, weil ihn einige ruinieren, indem sie auf die Felder von Bauern fahren und sie dadurch zerstören. Oder sie heizen durch die Dörfer ohne Rücksicht“, sagt er. Allerdings sei dies nur ein kleiner Teil, der das Image der Quadfahrer zerstöre.

Ausfahrten auf der Insel

Zu erkennen sind er und seine motorsportbegeisterten Freunde an Jacken und Sweatshirts mit dem Aufdruck „Mud Racer MV“. „Alle, die diese Sachen tragen, wissen, wie man sich benimmt“, versichert er. Sie seien nicht die Rüpel, als die sie so oft gesehen werden.

Der Spaß am Quadfahren steht an erster Stelle. Die frische Luft genießen, bei langen Touren auch mal den Grill auspacken und die Bratwurst brutzeln – einfach den Kopf ausschalten vom Alltag. „Wenn wir mal den Hahn aufdrehen und die volle Leistung unserer Quads spüren wollen, dann fahren wir nach Steinhagen oder Peckfitz zum Offroad-Park. Hier, und nur hier, lassen wir es auf den Maschinen richtig krachen“, sagt er.

Nico Thietke war maßgeblich daran beteiligt, dass ein fünfstelliger Betrag für den Hospizdienst zusammenkam. Quelle: privat

Mal mit drei Leuten, mal als Gruppe mit 30 Fahrern, machen die „Mud Racer MV“ auch mal Spritztouren über die Insel, mal nach Sassnitz zum Hafen, mal in Richtung Wittow, mal in den Süden von Rügen. Meistens an den Sonnabenden, denn der Sonntag gehört der Familie, sagt er. Die Quadfahrer seien aber schon wie eine zweite Familie für den Bergener geworden. „Ich kann sagen: Mein Haus brennt! Dann stehen die sofort auf der Matte und helfen.“

„Halten in allen Lebenslagen zusammen“

Er erinnert sich an den Umzug eines befreundeten Quadfahrers. Mit 16 Leuten halfen sie, diesmal kamen sie mit Auto und Anhänger. „So schnell konnte keiner gucken, wie wir die Möbel von A nach B transportiert haben.“ Auch als ein Kumpel mit seinem Quad liegen geblieben war, waren sie zur Stelle. Nico Thietke holte seinen Pick-up. Acht Leute packten an und verluden das Fahrzeug auf die Ladefläche. „In solchen Momenten merkt man, dass wir nicht nur Quadfahrer sind, sondern in allen Lebenslagen zusammenhalten“, sagt er.

Wenn die „Mud Racer MV“ Gas geben wollen, fahren sie zu den Offroad-Parks oder sogar bis nach Peckfitz in Sachsen-Anhalt. Quelle: privat

Und dass sie ein großes Herz haben, bewiesen sie kürzlich mit einer spontanen Spendenaktion. „Ich dachte mir: Wir stecken alle viel Geld in unser Hobby. Allein mein Quad kostet 15 000 Euro, plus die Tankfüllungen à 50 Euro. Wenn jeder 25 Euro in einen Topf wirft, haben wir eine kleine Summe zusammen und können sie dann einem wohltätigen Verein auf der Insel zugutekommen lassen“, war seine ursprüngliche Idee. Ein Empfänger wurde schnell gefunden: das Stationäre Hospiz am Sana-Krankenhaus Rügen.

Großes Aufgebot auf Rügen

Über die WhatsApp-Gruppe der Quadfahrer teilte er sein Vorhaben mit. Doch wie sich die Spendenaktion entwickelt hat, hätte er sich nicht zu träumen gewagt. Viele seiner Kumpels gaben weit mehr als 25 Euro. Weitere Privatpersonen beteiligten sich, ebenfalls Firmen von der Insel. „Die Jungs haben sechs Wochen lang Vollgas gegeben, einige Firmen spendeten bis zu 500 Euro, ein Imbiss aus Mukran sogar 1600 Euro.“

Als sie das Geld überreichen wollten, mussten sie sich einen geeigneten Ort suchen. Denn es kamen Fahrer aus dem ganzen Land, schon allein die Quadjunkies MV aus Neubrandenburg mit 35 Fahrzeugen. So ein großes Aufgebot vor dem Krankenhaus in Bergen fanden alle Beteiligten ungeeignet. Mike Langer von der Gokart- und Quad-Bahn Rügen stellte seine Fläche zur Verfügung. Hier überreichten die Fahrer unter dem Beifall der Besucher insgesamt 12 420 Euro.

Wintergarten wird umgestaltet

Ein großer Moment für Belinda Villbrandt, Vereinsvorsitzende vom Ambulanten Hospizdienst Rügen. „Wir dachten anfangs, dass ein paar hundert Euro zusammenkommen. Wir haben gemerkt, wie engagiert Nico Thietke und seine Helfer waren, die auf der gesamten Insel Klinkenputzen waren. Wenn er anrief, um die Zwischenergebnisse durchzugeben, merkte man schon an seiner Stimme, mit welcher Freude er dabei ist“, sagt sie. Neben dem Geld sammelte er unter anderem auch Gutscheine vom Baumwipfelpfad, die der Hospizdienst Familien mit trauernden Kindern überreichen möchte.

Bei der spontanen Spendenaktion kamen mehr als 12 000 Euro zusammen. Quelle: privat

Was mit dem Geld geschehen soll, weiß Belinda Villbrandt schon jetzt. Der Wintergarten beim Ambulanten Hospizdienst ist in die Jahre gekommen und soll neu gestaltet werden. Möbel und Gardinen, die schon 15 bis 20 Jahre alt sind, sollen ersetzt werden.

Er soll moderner und noch gemütlicher werden. „Wir wollen zum Beispiel einen Tisch anschaffen, an dem mehrere Rollstuhlfahrer gleichzeitig sitzen können, dazu zwei bequeme Sessel. Das sind Anschaffungen, die wir ohne diese Hilfe nicht hätten tätigen können. Ein ganz großes Dankeschön an die Quadfahrer der Insel.“

