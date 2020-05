„RADzfatz“ über die Insel: Busse mit Fahrradanhänger starten auf Rügen

Bergen

Im öffentlichen Nahverkehr auf Rügen wird ab 25. Mai die Saison eingeläutet. Die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) nimmt ab kommender Woche den Betrieb der „RADzfatz“-Busse auf der Insel auf. Das sind mit Fahrrad-Anhängern ausgestattete Busse. Sie bieten Fahrgästen eine kombinierte Ausflugsmöglichkeit mit Bus und Rad. Die Zweiräder werden auf den Anhängern mitgenommen. Nach der Busfahrt können Inselregionen dann mit dem Fahrrad erkundet werden.

Vier Busse mit Radanhänger starten

„Der kreiseigene Nahverkehrsbetrieb setzt vier Busse mit Fahrrad-Anhängern auf der Insel ein“, sagt VVR-Sprecher Michael Lang. Auf diesen Anhängern können bis zu zwölf Räder mitgenommen werden. Diese sogenannten „RADzfatz“-Busse starten am 25. Mai. Bis zum 31. Oktober werden sie täglich verkehren. „Wer mit dem Rad das Kap Arkona erkunden möchte, kann mit so einem Bus bis nach Putgarten fahren und von dort aus dann in die Pedale treten“, nennt Lang ein Beispiel. Eingesetzt werden die Busse mit Fahrrad-Anhängern entlang der Ostküste Rügens, auf der Strecke von Klein Zicker bis Sassnitz. Von dort aus fährt so ein Bus auch auf die nördlichste Halbinsel Wittow bis nach Putgarten und zum Bakenberg. Eine weitere „RADzfatz“-Route führt nach Schaprode, wo mit den Fährschiffen zur Insel Hiddensee übergesetzt werden kann. Auf dieser Route wird es an den Wochenenden sogar Zusatzfahrten geben.

Extra-Flyer für Fahrplan der „RADzfatz“-Busse

„Neu ist, dass die Busse mit Fahrrad-Anhänger unabhängig vom Fahrplan der Linienbusse verkehren“, macht der VVR-Sprecher auf ein Novum aufmerksam. Sie bedienen nur bestimmte Haltestellen und seien somit auch schneller als der normale Linienbus unterwegs. Deshalb werden diese Busse auch zusätzlich mit den Nummern 1 bis 4 gekennzeichnet, damit Fahrgäste sie gut erkennen und von den „normalen“ Bussen rasch unterscheiden können. Obendrein sind die „RADzfatz“-Busse im aktuellen Fahrplan – erstmals hat die VVR für Rügen einen Ganzjahresfahrplan für die Insel herausgegeben, der seit dem 10. Mai gilt – gar nicht enthalten. „Dafür bringen wir einen Flyer heraus, der noch diese Woche erscheinen soll“, kündigt Michael Lang für die VVR an. Gestaltet von den Vilmnitzer Grafikdesignern Burwitz & Pocha, enthält der „RADzfatz über die Insel“ titelnde Flyer neben dem Fahrplan auch ausgesuchte Ausflugstipps mit den entsprechenden Abfahrtszeiten für die Busse mit Radanhänger. Diese Fahrpläne werden als Extra-Aushänge auch an den Haltestellen angebracht.

Wieder Spätfahrten ab Montag

Neben dem Start der „RADzfatz“-Busse werden ab 25. Mai außerdem zusätzliche Spätfahrten im Busverkehr auf Rügen angeboten. Dies betrifft die Linien 12 (Bergen über Ralswiek nach Polchow),13 ( Sassnitz nach Altenkirchen, Dranske und Bakenberg) sowie die Linien 20 (Bergen – Serams – Göhren), 21 (Klein Zicker – Göhren) und 22 ( Sassnitz – Binz- Serams). Auch dieses Angebot gilt vorerst bis zum 31.Oktober. Die Spätfahrten sind in einem Extra-Fahrplan-Prospekt aufgeführt, der wie alle anderen Taschenfahrpläne kostenfrei in den Bussen und der Infothek der VVR sowie in zahlreichen Kurverwaltungen und Infopoints ausliegt. Wie Michael Lang anschließend mitteilt, nehmen ab kommenden Montag die Ortsbusverkehre in Sellin (Linie 25) und Göhren (Linie 26) wieder den vollständigen Linienbetrieb auf.Nähere Infos und Fahrpläne im Internet unter www.vvr-bus.deLesen Sie auch: Regeln für Ostsee-Urlaub: Was ist an den Stränden in MV erlaubt und was nicht?

