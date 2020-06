Garz

Mit der Wahl eines neuen Vorstehers und der Entscheidung zu prüfen, ob extern geprüft werden sollte, endete am Mittwoch die Versammlung des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen (Zwar). Obwohl eine Aussprache zum seit Monaten heftig umstrittenen Thema „ Breitband“ nicht gesondert auf der Tagesordnung stand, entflammte die Diskussion an mehreren Punkten.

Anlass war die Entscheidung der Bergener Stadtvertretung aus der Vorwoche, ihren aus dem Jahr 2015 stammenden Beschluss zum Beitritt zur Sparte „Sonstige Infrastruktur“ des Zwar „aus Gründen der Klarstellung für weitere Beschlüsse in der Zukunft“ aufzuheben. Der Beschluss war offenbar von einigen Akteuren als grundsätzliche Absage der Stadt an einen weiteren Ausbau des Breitbandnetzes verstanden worden.

„Wer will Verantwortung übernehmen?“

So auch Bergens ehemalige Bürgermeisterin. „Was ist hier eigentlich los?“, fragte Andrea Köster ( CDU) emotional bewegt. „Wir waren immer stolz darauf, dass wir gute Entscheidungen für die Insel getroffen haben. Ich habe das Gefühl, es soll jetzt alles kaputt gemacht werden.“ Bisher seien mehr als 40 Millionen Euro an Fördergeldern bewilligt. „Wer will die Verantwortung übernehmen, wenn das zurückgezahlt werden müsste?“

Gegenüber diesem Betrag seien die vom Zwar erhobenen und strittigen Umlagen „Peanuts“. Bergen trage als Mittelzentrum eine besondere Verantwortung für die Region, sprang ihr Rolf Hoffmann, Inhaber des beteiligten Unternehmens Kabel + Sat Bergen, bei.

Neuwahl mit Spannung erwartet

„Wir haben lediglich einen alten Beschluss aufgehoben, der nie umgesetzt worden ist“, entgegnete Bergens Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos) und mahnte Klärungsbedarf an. „Ich wünsche mir nichts mehr, als klare Vorgaben auf faktischer Grundlage. Was ist unser Ziel, welcher Weg führt dorthin und was müssen wir dafür tun?“, fragte Ratzke, die dabei die erneut auch Notwendigkeit eines Geschäftsplans betonte. Nach dem Rücktritt von Anja Ratzke als Vorsteherin des Zweckverbands, war dieser kommissarisch von den Stellvertretern Sebastian Koesling und Holger Kliewe (beide CDU) vertreten worden.

Mit Spannung wurde daher die Wahl der Nachfolge erwartet. Kliewe stand zur Verfügung und der Kluiser Bürgermeister Eckard Koch schlug seinen Dreschvitzer Kollegen Olaf Braumann vor. Der übernahm in einer ersten Einschätzung Ratzkes Fragestellung. „Wo wollen wir hin?“, fragte auch Braumann. „Wir brauchen den Konsens der Vergangenheit wieder, sonst geht das hier nicht weiter.“

Braumann appellierte an die Bürgermeister der großen Städte, sich einzubringen. Die reagierten zumindest teilweise. „Wenn Sie kandidieren, würde ich Sie unterstützen“, sagte Beatrix Wilke ( Putbus). „Ich schätze Sie wegen Ihrer ruhigen, aber bestimmten Art. Wir müssen wieder dahin zurückfinden, etwas gemeinsam zu wollen“, so Wilke. Frank Kracht ( Sassnitz) dankte Braumann. „Sie haben mir aus der Seele gesprochen. Als Bürgermeister sage ich Ihnen hier und heute meine Unterstützung zu. Ich hoffe, wieder in das alte Fahrwasser zu kommen.“

Nord-Rügen mit Fragen-Katalog

Angesichts des sich abzeichnenden Konsenses zog Kliewe seine Kandidatur zurück und Braumann wurde gewählt. „Ich habe keine Lösung für das Problem, das wir hier haben. Diese Lösung müssen wir uns gemeinsam erarbeiten“, zeigte Braumann auf. „Wenn man sich nicht einig ist, entscheiden am Ende Gerichte und dabei verlieren meistens mehrere. Wir sollten über unseren Schatten springen und unsere Lebenszeit nicht damit vergeuden, uns unnötig zu streiten.“

Gleichwohl entspann sich die Debatte um die Breitbandsparte erneut, als es um die Diskussion der Vorschläge zur Neufassung der Verbandssatzung ging. „Wir brauchen das Breitband auch im Inselnorden, aber wir brauchen auch Fakten“, wandte die stellvertretende Bürgermeisterin von Wiek, Friederike von Buddenbrock ( FDP), ein. Gemeinsam mit Jens Denecke, der zwölf Jahre lang die Bundesregierung in Fragen des Internet beraten habe, hatte sie einen etwa 40 Punkte umfassenden Fragenkatalog erstellt, den Amtsvorsteherin Petra Harder ( CDU) dem Verband zukommen ließ.

„Sind noch nicht da, wo wir hinwollen“

Im Anschreiben monierte Harder, dass der Zwar den Entwurf eines öffentlich-rechtlichen Vertrags bereits vor der für den 27. Mai geplanten Informationsveranstaltung übersandt hatte. „Aus unserer Sicht ergeben sich noch eine Menge Fragen, von deren Beantwortung abhängt, ob die Gemeinden des Amtsbereichs Nord-Rügen zustimmen können“, so Harder. Der Zwar solle dafür eine externe Beratungsleistung ausschreiben.

Ob das wirklich notwendig sei, könne eine Vorprüfung mit dem Wieker Experten ergeben, schlug Friederike von Buddenbrock vor und fand damit auch den Beifall von Anja Ratzke, „zumal das keine Kosten verursacht“. Der Auffassung schlossen sich auch die Versammlung und deren neuer Vorsteher an. „Wir haben mehr Klarheit als vor 14 Tagen, sind aber noch nicht da, wo wir hinwollen“, so Olaf Braumann.

