Radfahren in Vorpommern: Schöne Ziele, die man gut ab Stralsund erreicht

Stralsund

In Vorpommern gibt es viele schöne Ausflugsziele, die man gut mit dem Rad erreichen kann. Die meisten davon hat Walter Günther (71) bereits in diesem Frühjahr angefahren – und die Pisten auf ihre Radtauglichkeit kontrolliert. Denn der 71-jährige Stralsunder ist einer von 10 zertifizierten Tourguides in Vorpommern-Rügen. Im ADFC, dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club, ist er seit 2014 aktiv. Mit den insgesamt 108 Mitgliedern des Regionalverbandes Stralsund Rügen denkt er sich jedes Jahr neue Routen für Radler aus – für Einsteiger und auch für Profis. „Unser Ziel ist es, den Menschen das Radfahren näherzubringen“, sagt Günther. „Denn zum einen tut es der Umwelt gut und zum anderen der Gesundheit.“

Ursprünglich war die erste Anradeltour von Stralsund und Putbus aus nach Frankental zum 1. Mai geplant. Doch daraus wurde vorerst nichts. Die Pandemie machte dem Gruppen-Radeln einen Strich durch die Rechnung. Der offizielle Saisonstart steht mit den Lockerungen im Sportbereich nun jedoch ab Anfang Juni an. Voraussichtlich mit bis zu 25 Teilnehmern – wobei die ersten Touren innerhalb des Landkreises Vorpommern-Rügen sein werden. Da die Lage jedoch weiterhin dynamisch ist, sollte man vorab den Kontakt zu einem Tourguide suchen.

Der Stralsunder Tourguide Walter Günther (71) auf dem Brocken. Quelle: privat

ADFC macht Druck für bessere Radwege

Kein schöner Anblick: Hier endet ein Radweg bei Gustow. Quelle: privat

Um das Radfahren noch attraktiver zu machen, wünscht sich Walter Günther eine bessere Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden, um Radwege optimal auszubauen. „Oft hören gut ausgebaute Radwege plötzlich auf, weil die nächste Gemeinde zuständig ist. Wir als ADFC vertreten die Ansicht, dass die Fernradwege nicht in das Aufgabengebiet der Gemeinden fallen sollten. Wenn es zumindest Aufgabe der Kreise wäre, dann könnte man schon etwas längere Strecken am Stück ausbauen.“

Durch vermehrten Ausbau der Radwege könnte mehr Verkehr auf den klimafreundlicheren Radverkehr verlagert werden. Auch im ländlichen Raum wäre dies möglich, da sich Fahrräder mit elektrischer Unterstützung zunehmend durchsetzen.

Kostenfreie Touren ab Stralsund und Grimmen

Von April bis Oktober bietet der ADFC immer mittwochs und donnerstags kostenfreie Touren für Interessierte, Einwohner und Touristen an. Am Mittwoch führen die Touren rund 25 bis 30 Kilometer meist um oder durch Stralsund. Los geht es um 17 Uhr am Jahn-Sportplatz, Karl-Marx-Straße 11, Stralsund. Donnerstags führen die Touren ca. 40-50 km durch Grimmen und Umgebung. Startpunkt um 13 Uhr ist das Sportforum Grimmen in der Werner-Seelenbinder-Straße.

Auch Tagestouren bietet der Verein für 2 bis 5 Euro an. Viele davon sind für Mitglieder umsonst. Die Touren führen beispielsweise in die Wallfahrtskirche in Kenz, um den Strelasund, von Stralsund aus bis zur Insel Ummanz oder auf Rügen nach Binz und Prora. Vom Anfänger bis zum Profi ist hier für jeden etwas dabei.

Für Anfänger: Entspannte Tour zum Findlingspark

Steine im Findlingsgarten von Zitterpenningshagen. Quelle: Thomas Pult

Auch einige Ausflugstipps hat Walter Günther. Sehenswert ist zum Beispiel der Findlingspark Zitterpenningshagen. Dort befinden sich über 30 große Findlinge, die beim Bau des Rügenzubringers ausgegraben wurden und nun dort gelagert und beschrieben werden. Von Stralsund aus führt ein Radweg bis zum Park. Fährt man von Stralsund aus los, ist man bereits nach rund 7 Kilometern am Ziel. „Das Kuriose ist, dass viele Stralsunder, die das erste Mal eine Tour zu dem Findlingspark machen, verwundert sind, wie nah es ist und sie trotzdem noch nie dort waren“, so Günther.

Radtour und Wanderung: Ostseeküstenradweg bis zur Halbinsel Devin

Die Halbinsel Devin ist ein beliebtes Ausflugsziel. Hier kann man die Tour gleich mit einer Wanderung verbinden. Quelle: Christian Rödel

Für alle, die gern etwas länger unterwegs sein wollen, könnte sich auf dem Weg noch ein Abstecher auf die Halbinsel Devin lohnen. Ein Feldweg führt bis zur Halbinsel. Auf dem Parkplatz direkt vor der Halbinsel müssen auch die Fahrräder stehen bleiben, denn Devin ist Naturschutzgebiet. Ein Besuch lohnt sich für eine kleine Rast trotzdem. Im Sommer kann man hier die Schafe beim Grasen beobachten.

Tagestour für Fortgeschrittene: Über Barhöft zum „Kranorama“

Das Kranorama in der Nähe von Günz. Quelle: Picasa

Der Günzer See ist als Tagestour für Fortgeschrittene empfehlenswert. Hier führt ein Radweg von Stralsund aus über Prohn und Barhöft bis zum See. Eine Tour sind rund 30 Kilometer. Doch die Fahrt lohnt sich. Am Zielort befindet sich das „Kranorama“ – eine Plattform für die Beobachtung der dort rastenden Kraniche. Die bis zu 1,20 Meter großen Vögel haben hier bereits seit mindestens 150 Jahren ihren Rastplatz. Die Kraniche werden durch Fütterung sehr nah an die Plattform gelockt, sodass schöne Fotos entstehen können. Auch von den Feldern werden die Tiere so ferngehalten, um Schäden für die Landwirte zu vermeiden. Der Rückweg könnte über Neuenpleen, Niepars, Zimkendorf und ein kleines Stück am Pütter See entlang zurück nach Stralsund führen.

Natursalz-Tour nach Trinwillershagen

Auch die Salzmanufaktur in Trinwillershagen ist einen Besuch wert. Hier werden Natursalze veredelt und verarbeitet. Salz gibt es hier in jeder Form – ob zum Würzen, Baden oder als Deko. Ein Radweg führt über Elmenhorst, Abtshagen und Franzburg nach Trinwillershagen.

Erdölmuseum in Reinkenhagen

Dem Erdölmuseum in Reinkenhagen einen Besuch abzustatten lohnt sich auch. Hier führt ein Radweg von Stralsund aus über Brandshagen, Niederhof, Stahlbrode, Kirchdorf und Mannhagen nach Reinkenhagen und von dort aus über Wüstenfelde zurück nach Stralsund.

ADFC plant zahlreiche Touren ab Juni Der Regionalverband des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) Stralsund-Rügen zählt heute 108 Mitglieder. Wer sich dort engagieren möchte oder Interesse an den ab Juni geplanten Touren hat, kann sich unter anderem bei Walter Günther melden. Entweder per Mail unter walter.guenther@adfc-stralsund-ruegen.de, per Telefon 01703833103 oder auch per Post an Walter Günther, Am Rostocker Werk 1 A, 18437 Stralsund. Mehr Infos findet man auch im Internet unter adfc-stralsund-ruegen.de

Rad als Alternative zum Auto

Das Rad ist für Günther und den ADFC nicht nur in der Freizeit ein wichtiger Begleiter. Sie versuchen, das Auto so weit wie möglich im Alltag zu ersetzen. „Jeder Kilometer, der mit dem Fahrrad und nicht mit dem Auto gefahren wird, ist gut für die Umwelt. Für viele Erledigungen hier in Stralsund braucht man eigentlich kein Auto“, so Günther.

Von Maria Becker