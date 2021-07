Vaschvitz

Was für ein Tausch! Für eine Woche sind die Radiomacher von Radio SA von ihrem Leipziger Studio in ein Ferienhaus auf Rügen gewechselt. Produziert und moderiert wird bis Freitag nicht mehr in der schicken Leipziger City, sondern an einem hölzernen Küchentisch in Vaschvitz.

Sechs fröhliche Sachsen und Sächsinnen senden hier täglich zwischen 5 Uhr morgens und 22 Uhr ein Rügen-Urlaubsspecial für alle Zuhausgebliebenen und Vorfreudigen. Denn die Sommerferien beginnen in Sachsen erst am Freitag, der Sender verlost dann die letzte der Rügen-Reisen einer großen Aktion. „Zwischen den Sachsen und Rügen gibt es eine besondere Verbindung“, ist Reporterin Grit Fischer überzeugt. „Rügen war schon immer das Urlaubsziel Nummer 1.“

Stille bei der Aufnahme muss hier nicht sein

Und sie senden wirklich live. Die Kaffeemaschine sprotzt in die Verkehrsmeldungen, die Türklingel geht, es wird dazwischengeredet und herumgeflachst, dass es eine wahre Pracht ist. „Alles, was wir uns jahrelang antrainiert haben, von wegen Ruhe während der Aufnahme, können wir jetzt über Bord werfen“, sagt Moderatorin Mandy Engel und die Augen funkeln. „Denn die Hörer sollen ja mit uns im Urlaub sein.“

Arbeit oder Urlaub? Beides! Die Radiomacher Grit Fischer, Christoph Schneider, Theresa Seiter, Marcus Poschlod und Lutz Stolberg am Frühstückstisch. Quelle: Anne Ziebarth

Kochen während der Sendung: Kein Problem!

Die Moderatoren haben sichtlich Spaß in ihrem neuen Domizil. Wenn man sich umsieht, deutet alles auf eine gelungene Mischung aus Arbeit und Ferien hin: Chips, ein Skip-Bo Spiel, Schuhe, Vorräte und herumliegende Socken, dazwischen die moderne Übertragungstechnik. „Gestern Abend wurde während meiner Sendung gekocht“, berichtet Lutz Stolberg. „Das war schon etwas gewöhnungsbedürftig.“ Der Musikexperte ist im Programm unter anderem für Hintergrundberichte zuständig. „In dieser Woche jährt sich zum Beispiel der Geburtstag von Depeche Mode Songwriter Martin Goor“, erzählt er. „Dazu machen wir einige Beiträge über die Band.“

Corona: Urlauber fühlen sich sicher auf Rügen

Den Radiohörern von Radio SA wird tagsüber eine Mischung aus Musik, Info und Reportagen von der Insel geboten. „Gestern zum Beispiel war ich in Binz und habe dort mit Urlaubern gesprochen“, so Grit Fischer, die als Reporterin jeden Tag auf der Insel unterwegs ist, während die Kollegen zwischen 5 und 22 Uhr aus Vaschvitz senden. „Wie viel Restriktionen gibt es noch durch Corona? Wie fühlen sich die Urlauber?“ Die Stimmung unter den Feriengästen sei gut gewesen, berichtet die 43-Jährige. „Die Menschen fühlen sich auf Rügen sicher.“

Besuch? Kaffee und Bier stehen bereit

Am Dienstag steht Baabe auf dem Programm und die berühmte Fähre von Moritzdorf. „Wir sind jederzeit für Ideen offen“, ergänzt Moderator Marcus Poschlod. „Man kann uns einfach eine Sprachnachricht senden, auch bei uns in Vaschvitz 27 vorbeikommen. Kaffee und Bier steht bereit.“ Die Idee für die Urlaubsaktion der Radioredaktion hat sich übrigens der Programmchef Alex Kind ausgedacht. „Wir waren gespannt, wie das klappt. Immerhin wohnen wir jetzt zusammen“, sagt Grit Fischer. „Aber es funktioniert gut.“ Auch wenn einer schnarcht und einer sein Kuscheltier mitgebracht hat.

Von Anne Ziebarth