Garz

Ein 77- jähriger Mann von der Insel Rügen ist am Freitagabend gegen 17 Uhr mit seinem Pkw Mercedes auf der Straße zwischen Kasnevitz und Garz in eine Radlergruppe gefahren. Dabei verletzte er einen der vier Fahrradfahrer lebensbedrohlich. Die anderen Drei stürzten in den Straßengraben und kamen laut Polizeiinformationen mit leichten Verletzungen davon.

Der Unfall resultierte aus einem Überholvorgang circa einen Kilometer vor Garz. Nach dem Zusammenstoß verließ der Pkw-Fahrer unerlaubt den Unfallort. Er meldete sich allerdings nachträglich bei Angehörigen, die dann wiederum die Polizei verständigten. Bei den Radfahrern handelt es sich um eine Familie aus Berlin: Vater 52 Jahre, Mutter 47 Jahre und ihre beiden Söhne 13 und 15 Jahre als. Der Vater wurde bei dem Unfall lebensbedrohlich verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in das Uni-Klinikum Greifswald geflogen.

Die anderen 3 Radfahrer wurden mit leichten Verletzungen in das Klinikum Stralsund gebracht. Der materielle Gesamtschaden wird von der Polizei auf circa 8000 Euro geschätzt.

Jens-Uwe Berndt