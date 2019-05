Middelhagen

In Middelhagen ist ein Radfahrer so unglücklich gestürzt, dass er sich schwere Verletzungen zuzog und ins Krankenhaus gebracht werden musste. Nach Informationen der Polizei ereignete sich der Unfall bereits am vergangenen Sonnabend, wurde von der Stralsunder Inspektion allerdings erst heute öffentlich gemacht. Wie es heißt, würde die Kriminalpolizei ermitteln.

Ein 69-jähriger Mann aus Berlin war mit seinem Fahrrad auf der Dorfstraße in Middelhagen unterwegs gewesen. Vor ihm radelte eine Familie: zwei Erwachsene und drei Kinder. Der Familienvater führte einen Hund an einer Leine. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei musste der 69-Jährige auf Höhe der Familie stark bremsen und stürzte dadurch. Dabei zog er sich die schwere Verletzungen zu.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Kriminalpolizei sucht in diesem Zusammenhang nach der Familie, die zum Unfallzeitpunkt in der Dorfstraße in Middelhagen mit dem Hund unterwegs war sowie nach weiteren Zeugen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer weiter helfen kann, kann sich an die Polizei in Bergen unter der Telefonnummer 03838/ 8100 bzw. in Sassnitz unter der Telefonnummer 038392/ 3070 oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de wenden.

Jens-Uwe Berndt