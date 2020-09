Bergen

Eigentlich hat der Radsport auf Rügen viele Anhänger und kann zudem auf namhafte Sportsfreunde in den eigenen Reihen verweisen. Dennoch leidet der Sport nicht nur unter den durch die Corona-Pandemie bedingten Beschränkungen, sondern auch langfristig unter Nachwuchsmangel. „Der organisierte Radsport auf Rügen befindet sich in einer kritischen Phase“, meint Herbert Trilk.

Zu wenig Jüngere oder Menschen mittleren Alters seien bereit, Verantwortung im Radsport zu übernehmen, meint der Vorsitzende des Radsportvereins „Tour d‘ Allée Rügen“ (TdAR). „Corona beschleunigt diese Entwicklung, indem es den Rückzug der Menschen aus der gesellschaftlichen Verantwortung begünstigt“, meint Trilk. So hat der befreundete Radsportverein „Rügen-Rund“ unlängst einen Auflösungsbeschluss gefasst und befindet sich in Liquidation. „Die Erfahrung lehrt, dass Strukturen, die erst einmal vergangen sind, sich nicht wieder reanimieren lassen.“

Die gleichnamige Ausfahrt soll aber auch künftig stattfinden, sagt Dirk Köpcke vom Verein „ Rügen Rund“. Für den in diesem Jahr ausgefallenen Rad-Marathon um die Insel hatte bereits Ex-Olympiasieger Olaf Ludwig gewonnen werden können. Die Ausfahrt soll im kommenden Jahr nachgeholt werden. Olaf Ludwig geht, Stand heute, noch davon aus, dass zumindest die für Oktober geplante Ausfahrt mit Prominenten über die Brücke von Stralsund nach Sellin stattfinden kann.

Für Boddenrunde Freundeskreis gegründet

Herbert Trilk und seine Sportsfreunde wollen ebenfalls nicht aufstecken. Zwar mussten sie ihre Tour d‘ Allée ebenfalls auf den Juni kommenden Jahres verschieben, aber dafür geht es dann in Gruppen von je 20 Radlern in 21 Etappen über 2300 Kilometer durch zehn Bundesländer von Dangast an der Nordsee bis nach Sellin. „Wir wollen möglichst viele Breitensportler und Radsportfreunde aktivieren, uns die letzten 50 km zu begleiten“, wünscht sich Herbert Trilk. Für dieses Jahr müssen sich Freunde des Zweiradsports mit der virtuellen Radfernfahrt begnügen, die der BUND MV auf seine Internetseite stellte (www.bund-mecklenburg-vorpommern.de/themen/mensch-umwelt/alleen/virtuelle-radfernfahrt).

Die traditionelle Boddenrunde des TdAR aber findet statt. „Auch und gerade in der jetzigen Zeit mit vielen negativ auf die menschliche Psyche wirkenden Einflüssen, wollen wir uns sportlich betätigen. Natürlich müssen wir uns als Verein auch den allgemeinen Coronaregeln beugen, wollen aber den Schwung der letzten Jahre nicht abreißen lassen“, so Trilk. Deswegen macht sein Verein die Boddenrunde über 115 Kilometer möglich. Wem das zu anspruchsvoll ist, der kann 45 Kilometer Radwandern.

Radler wollen künftig Verkehrspolitik mitgestalten

Die „ Boddenrunde“ startet am 12. September um 9 Uhr am Famila-Markt in Bergen, als vereinsinterne Ausfahrt. „Zu diesem Zweck haben wir einen Freundeskreis ‚ Boddenrunde‘ ins Leben gerufen. Die Mitgliedschaft in diesem Freundeskreis ist nicht gleichbedeutend mit einer Mitgliedschaft im Verein TdAR, es entfällt aber die sonst übliche Startgebühr. Die Strecke führt Radsportler und Freizeitradler dann durch Rügens Südwesten und über die Insel Ummanz. Alle wichtigen Informationen und das Aufnahmeformular finden sich auf www.tda-ruegen.de.

Nicht auf Rügen, aber traditionell mit Rügener Beteiligung, fand bereits Ende August die Ausfahrt „ Bornholm Rund 2020“ statt. „Etwa 25 Radsportler von Rügen fuhren nach Bornholm, „um an der schönsten Radsportveranstaltung im Ostseeraum teilzunehmen“, sagt Trilk. „Wir können auf unsere dänischen Radsportfreunde vom Verein ‚ Viking Athletik‘ aus Rönne sehr stolz sein, dass sie das trotz Corona ermöglicht haben.“

Den Aufenthalt auf der dänischen Insel hätten sie auch genutzt, um die aktuelle Situation zu besprechen. Künftig wollen die Radsportler verstärkt auch mit Freizeitradlern und der Tourismusbranche kooperieren, um beispielsweise den Zustand von Radwegen oder die Beschilderung von Touren zu verbessern.

Von Uwe Driest