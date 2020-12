Sellin

Was liegt da Mysteriöses auf dem Meeresgrund? In rund vier Metern Wassertiefe am Kopf der Selliner Seebrücke tut sich ein Rätsel auf: Seit einiger Zeit sind dort zwei dicke Seile befestigt, die auf dem Meeresboden an irgendetwas fest verankert sind. Wozu? Und wer hat sie dort befestigt? Auch nach dem Einsatz einer Unterwasserkamera in der klaren Ostsee konnte das Geheimnis bisher nicht gelüftet werden.

Anfang November hatten die Mitarbeiter der Tauchgondel, die sich am Brückenkopf befindet, die seltsamen Seile entdeckt und die Kurverwaltung informiert. „Sie haben uns ein Bild geschickt und gefragt, ob wir wissen, was das ist“, erinnert sich Hennry Hänsel. Doch auch der Leiter der Technikabteilung und sein Team tappten völlig im Dunklen. Sie gingen der ominösen Angelegenheit nach. „Wir hatten für bessere Sicht zwar Flachwasser abgewartet, aber dann doch nichts herausfinden können“, so Hänsel.

Brecheisen aus dem Meer gezogen

Schließlich wurde der Selliner Kameramann Nico Offermann mit ins Boot geholt. „Ich wurde gefragt, ob ich mal mit meiner Unterwasserkamera schauen kann, was am Brückenkopf für zwei Leinen ins Wasser gehen, weil keiner wusste, wo die herkommen“, so Offermann. Doch ganz so aufregend wie vermutet war das Ergebnis der Aktion dann doch nicht. „Nun wissen wir zwar, dass da was ist, aber immer noch nicht was es ist“, schmunzelt Offermann.

Hennry Hänsel und Henning Thürke, der Hausmeister der Seebrücke, hatten an dem gelben Seil hin und her gezogen und plötzlich hatte sich etwas gelöst. In die Höhe gezogen baumelte am unteren Seilende ein etwa 75 Zentimeter großes Montier- beziehungsweise Brecheisen. Woran das rote Seil befestigt ist, bleibt jedoch völlig unklar. Das ist noch immer im Wasser an etwas aus Metall befestigt, was an Land niemand so recht deuten kann.

Bau liegt 20 Jahre zurück

Ein Versuch: „Es könnte vom Brückenbau stammen und als Maß für die Abstände von Pfahl zu Pfahl benutzt worden sein“, so Hänsel. Allerdings liegt der Bau des Rügener Wahrzeichens schon mehr als 20 Jahre zurück und die Seile hängen erst seit ein paar Wochen.

Auch der Fischer, der dort anlegen darf, habe keine Erklärung gehabt, so Hennry Hänsel. Die Seile seien von sehr guter Qualität, wie von Seglern oder Fischern.

Nico Offermann hat das Unterwasservideo auf seiner Facebook-Seite „Inselmoment Rügen“ gepostet und gefragt, ob jemand eine Idee hat, was des Rätsels Lösung ist. Es könnte ein Geocache sein, weil es einige Geocaches gibt, die ertaucht werden müssen, heißt es in einem Kommentar. Die Insel habe bekannte Geocacher, vielleicht habe einer dort einen Geocache versteckt.

Eigentümer soll sich melden

Zumindest zwei erfahrene Geocacher wissen auf OZ-Nachfrage von nichts. Sie haben auf ihrer Geocache-App auf die Karte geschaut. An der Selliner Seebrücke sei nichts eingezeichnet.

An dem einen Seil hing ein Brecheisen. Quelle: Nico Offermann

Hennry Hänsel glaubt auch nicht an Geocaching. Dann hätte dort vielleicht auch ein Logbuch zum Eintragen gelegen, wie sonst üblich. Um zu klären, welche Ausmaße der Metallgegenstand auf und im Meeresboden hat und was damit geschehen kann, müsse ein Taucher nachsehen. Am liebsten wäre allen allerdings, der Eigentümer der Seile würde sich einfach melden. Oder jemand, der genau weiß, was da am Meeresgrund liegt.

Von Gerit Herold