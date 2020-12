Ralswiek

In diesem Jahr waren es Tomaten! Mehr als 27 Jahre lang erntete das Störtebeker-Team auf der Bühne in Ralswiek Applaus, in diesem Jahr waren es tatsächlich reife Tomaten. Die Pflanzen wuchsen auf der Bühne, nahe der Gracht, die der Kulisse für die Stadt Amsterdam das besondere holländische Flair geben sollte. Keine Pferdehufe, keine Wagenräder und auch keine Stiefelsohlen zerstörten die kleinen Pflänzchen, die sich dort zufällig ausgesät hatten und prächtig gediehen.

In diesem Jahr verlor Störtebeker die Schlacht gegen ein klitzekleines Virus. Bühne, Zuschauerränge und damit auch die Kassen blieben leer. Doch eine Kapitulation ist das nicht. In den Büros und online verkauft das Team Tickets und Gutscheine für die kommende Saison, von der auch Festspiel-Geschäftsführerin Anna-Theresa Hick nicht weiß, ob sie überhaupt stattfindet. „Wir müssen raus, wir müssen den Kunden ein bisschen Zuversicht bieten“, kämpft die 38-Jährige gegen all die Ungewissheiten an. „Ich lasse mir die Hoffnung nicht kaputtmachen.“

Der Tiefpunkt

Am 5. September drehte Anna-Theresa Hick ein kleines Video, das sie auf Facebook hochlud. Der 5. September wäre der letzte Abend einer wahrscheinlich erfolgreichen Festspielsaison mit einem wahrscheinlich grandiosen Feuerwerk und einer wahrscheinlich jubelnden Zuschauermenge gewesen. Stattdessen krächzte ein Käuzchen über den menschenleeren Rängen in einer dystopisch anmutenden Abendstimmung. Der Störtebeker-Juniorchefin standen die Tränen in den Augen.

In diesem Jahr war alles anders: Unkraut auf den Zuschauerrängen, Tomaten auf der Bühne Quelle: Stefan Sauer

„Ich bin eigentlich ein positiver Mensch, aber dieser Sommer hat mich depressiv gemacht“, blickt sie auf diesen Abend zurück. Bekannte meinten, dass sie jetzt endlich mal Urlaub im Sommer machen und die Zeit mit der Tochter genießen könne. Gelungen sei ihr das nicht. „Wir sind selbstständig, da hat man einen gewissen Druck und Verantwortung für die Mitarbeiter.“ Da geht es einem nicht gut.

Die kommende Saison wird anders, ahnt sie. „Kurzfristigkeit wird die nächste Saison bestimmen.“ Anna-Theresa Hick hofft auf einen Rückgang der Infektionszahlen, wenn es wieder wärmer wird, die Menschen nicht mehr zusammengedrängt in engen Räumen sitzen und der Impfstoff wirkt.

So könnte das Hygienekonzept aussehen

Mit 8800 Plätzen und alljährlich 67 Open-Air-Aufführungen sind die Störtebeker-Festspiele ein sommerliches Megaevent in MV. Angesichts der auf fünf Personen aus maximal zwei Haushalten beschränkten aktuell geltenden Kontaktregeln mutet die Idee, das Theater im kommenden Jahr wieder zu öffnen, nahezu irrwitzig an. Das Team um die Festspielchefin bastelt dennoch an Hygieneplänen, an Wegekonzepten, gestaffelten Ein- und Auslasszeiten, um den Zuschauern ein größtmögliches Maß an Sicherheit zu geben. „Wir sind ja kein Festival mit wildem Goa-Tanz und Rausch. Man setzt sich hin und schaut einem Theaterstück zu.“

Anna-Theresa Hick: „Wir sind kein Festival mit wildem Goa-Tanz und Rausch.“ Quelle: Stefan Sauer

Ideen, wie die Zuschauer einen sicheren Abend verbringen können, gebe es ohne Ende. Dazu gehört, neben jeder Buchung einen Sitzplatz frei zu lassen. Dies würde eine Kapazität von bis zu 6000 Zuschauern ermöglichen. Entscheidend, ob Großveranstaltungen überhaupt und, wenn ja, in welcher Größe stattfinden können, sind die Vorgaben von Bund und Land. Entscheidend sind die Infektionszahlen.

Verträge mit Schauspielern geschlossen

Kurzarbeitergeld und Rücklagen des Familienbetriebes haben die Festspiele über das Corona-Jahr gebracht. Ob das ein zweites Mal gelingt? Anna-Theresa Hick zuckt mit den Schultern. „Das hängt ganz stark von den staatlichen Hilfen ab.“ Doch darauf will sie, die Positivistin, den Blick nicht lenken.

Lieber auf den 10. Mai. Dann sollen die Proben beginnen. Die Verträge mit den Schauspielern sind geschlossen. Moritz Stephan, der als Störtebeker in diesem Jahr sein Debüt geben sollte, sei heiß auf die Rolle.

Nichts ist sicher im Leben

Corona war eine besondere Herausforderung. Und das wird das Virus auch im kommenden Jahr bleiben. „Aber eigentlich ist doch nichts sicher im Leben“, so die Theaterchefin. „Ich glaube nicht daran, dass etwas weiter funktioniert, nur weil es funktioniert.“ Gekämpft habe das Theater jedes Jahr, zwar nicht um die Existenz, aber um Qualitäten. Die Sehgewohnheiten der Zuschauer hätten sich geändert und damit der Anspruch. „Wenn bei Netflix ganz New York in Trümmer geht, reichen dafür Computer.“ Bei Störtebeker explodieren noch Fässer durch Schwarzpulver, stürzen sich Männer noch wirklich vom Turm. Real life is for living!

Anna-Theresa Hick: „Nichts ist sicher im Leben“ Quelle: Stefan Sauer

Ob sie überlegt habe, die Erfahrungen dieses Jahres in einem Störtebeker-Drehbuch zu verarbeiten? Schließlich gab es auch im Mittelalter mit der Pest oder der Syphilis Seuchen, die ganz Europa in Atem hielten. „Ich denke, die Leute haben für die nächste Zeit die Nase voll von Corona. Die Frage ist, ob das Publikum es gut finden würde.“ Aber vielleicht mit etwas Abstand das Thema ins Mittelalter zu übersetzen, ja, das wäre nicht uninteressant, so Hick.

Von Martina Rathke