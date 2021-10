Ralswiek

Mit geschwungener Kreideschrift auf einer schwarzen Tafel am Eingangstor des Ralswieker Restaurants von Betreiberin Gesine Lippert stand am Sonnabend ganz lapidar: Heute geschlossene Veranstaltung. Einige Passanten, die am Wochenende bei herrlichstem Herbstwetter im Ralswieker Hafenbereich flanierten, wunderten sich enttäuscht darüber, dass die beliebte Lokalität nicht, wie gewohnt, ab 14 Uhr geöffnet war.

Die Brandenburger Familie, Siegfried und Gerlinde Kraneis aus Treuenbrietzen, meinte traurig: „Wir sind hier immer gerne eingekehrt und finden es wirklich schade, dass Lippis Frau nun aufgeben muss.“ Im Inneren des Restaurants wirbelten die „Riff“-Angestellten mit Betreiberin Gesine Lippert herum. Es war eine eigentümliche Stimmung, die dort herrschte, denn es sah nach Ausräumen und gleichzeitigem Vorbereiten einer Party aus. Ein Discjockey baute seine Anlage auf und machte kurz darauf den Soundcheck.

Dankesparty für Freunde

Nach 15 erfolgreichen Jahren des Gastronomiebetriebes im „Riff“ muss Gesine Lippert nun das Gebäude und den Terrassenbereich mit Blick auf den Jasmunder Bodden in dieser Woche komplett ausgeräumt haben. Die Enttäuschung kann Gesine Lippert nicht verbergen und meinte nur knapp: „Es gab keine Gesprächsbereitschaft mehr vonseiten der Besitzer über eine eventuelle Pachtvertragsverlängerung, und das finde ich schade.“

Doch am Sonnabend wollte sich die 53-jährige Ehefrau des Sängers und Moderators Wolfgang Lippert noch mit einer großen Dankesparty für treue Freunde, einstige Rügener Weggefährten und diverse Geschäftspartner verabschieden. Knapp 70 geladene Gäste aus ganz Deutschland trudelten an diesem Tag in Ralswiek ein.

Es wurde ein geselliger, aber auch sentimentaler, emotionaler Abend, der etwas Wehmut ausstrahlte. Auf die Frage, ob Gesine und Wolfgang auch zukünftig weiterhin auf Rügen leben möchten, antwortete Gesine Lippert sehr salomonisch: „Schauen wir mal, was sich noch so ergibt.“

Von Christian Rödel