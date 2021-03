Rambin

In Rambin muss sich der Bürgermeister wegen der Vergabe von Grundstücken derzeit viele Fragen gefallen lassen. OZ-Leser Heiko Kammigan forderte in seinem Leserbrief am 26. März Aufklärung.

War Grundstücksverkauf rechtens?

Angetreten ist unser Bürgermeister zur Kommunalwahl mit dem Statement, die „Entwicklung der Wohnbebauung…an der Straße zum Sportplatz … insbesondere für bauwillige junge Familien“ voranzutreiben. Ein löblicher Vorsatz angesichts der Tatsache, dass es für die Altersstruktur in Rambin dringend nötig wäre, für jüngere Menschen bezahlbare Grundstücke zum Kauf anzubieten.

Der Artikel von Uwe Driest lässt keine andere Schlussfolgerung zu, als dass es hier um offene Günstlingswirtschaft geht. Wie soll ich es denn verstehen, dass selbst ein Antrag, dieses Projekt einzufrieren, bis alle Ungereimtheiten geklärt sind, mit der CDU-Mehrheit in der Gemeindevertretung abgelehnt wurde. Ich wünsche mir sehr, dass die Juristen klären, ob es bei der Beschlussfassung der Gemeindevertretung möglicherweise Verstöße gegen das Mitwirkungsverbot gab und dass dann entsprechende Schlussfolgerungen gezogen werden.Heiko Kammigan, Rambin

Von oz