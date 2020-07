Randalierer und Diebe wüten auf Friedhöfen: Rügener reparieren Gräber

Bergen

Kreuze gestohlen und Gräber beschädigt: In den vergangenen Jahren ist es in den Rügener Kirchen und auf Friedhöfen immer wieder zu Vandalismus gekommen. Zum Ärger der Insulaner, denn nicht alle Schäden konnten seitdem wieder behoben werden.

Karl Zernig ist einer von denen, die sich für die Reparaturen stark machen. „Aktuell bin ich dabei, das große Kreuz zu restaurieren, das einmal das Grab von Jacob Kagelmacher schmückte“, sagt er. Der Bergener ist seiner Stadt verbunden und veröffentlichte gemeinsam mit seiner Frau Barb bereits mehrere Bücher zur Heimatkunde. Nun also kümmert er sich um die Restaurierung des 180 Jahre alten Kreuzes vom alten Friedhof an der B 196.

Fund im vergangenen Jahr

„Früher lagen die teuren Grabstellen an den Rändern der Friedhöfe“, weiß Friedhofsleiter Hartmut Person. „Das erleichterte die Pflege und die Gräber meist betuchter oder prominenter Verstorbener konnten beim Sonntagsspaziergang von allen Vorbeigehenden bewundert werden und blieben somit im Gedächtnis.“ Das Grab von Kagelmacher liegt in einer Ecke des Friedhofs und somit an gleich zwei wichtigen Straßen der Stadt.

Der 1769 geborene Kagelmacher war von 1827 bis 1842 Bürgermeister von Bergen und das gusseiserne Kreuz an seiner Ruhestätte wurde bereits vor längerer Zeit abgebrochen und herausgerissen. „Das Kreuz haben wir erst im vergangenen Jahr am Rand der Friedhofsmauer unter einem großen Haufen Laub gefunden“, sagt Person.

Der Trauernde Engel kehrte nicht zurück.

Ein dauerhafter Verlust ist allerdings am Grab des vielleicht bekanntesten in Bergen begrabenen Rügeners zu beklagen. Auf dem Grabkreuz des 1771 in Bergen geborenen und 1849 ebenda verstorbenen Historikers und Heimatforschers Johann Jacob Grümbke wurde der Metallengel geraubt. Das massive Grabkreuz aus Gusseisen zeigte über der Inschrift das Auge Gottes, umgeben von Kreuz und Anker, und am Fuß des Grabkreuzes einen trauernden Engel.

Karl Zerning verleiht dem Kreuz von Jacob Kagelmacher neuen Glanz. Quelle: Uwe Driest

Das Grabkreuz war 2004 von der Bauschlosserei Ulf Kutschbach in Garz restauriert und wieder an seinem ursprünglichen Platz aufgestellt worden. Da war der Engel noch dran und dass er irgendwann fehlte, hatte über Jahre hinweg niemand bemerkt. Der Verlust fiel erst auf, als Karl Zerning ein Foto sah, auf dem der Engel noch zu sehen war. „Die Figur muss mutwillig abgeschlagen und gestohlen worden sein“, meint Zerning.

Der Trauernde Engel verschwand von Grümkes Kreuz. Quelle: Zerning

Der Heimatkundler weiß von weiteren Fällen solch zerstörerischen Handelns zu berichten. So wurde bereits vor etwa zwei Jahren das Grabmal der Pastorenfrau Dora Korth beschädigt. Den dortigen Stein hatte der aus Terrakotta modellierte „Gute Hirte“ bewacht. Auch dieser wurde brachial abgeschlagen, habe aber sichergestellt werden können, sagt Hartmut Person. Auch in diesem Fall kann sich der Friedhofsleiter über die Unterstützung einer Bürgerin freuen, welche für die Wiederherstellung aufkommen möchte. An seinen alten Standort soll er dann allerdings nicht zurückkehren. „Der Hirte könnte künftig mitsamt dem Stein auf einen Platz in Pfarrgarten oder Klosterhof wechseln“, so Person.

Jahrzehntealte Zaunfelder abgeflext

Dort an der Marienkirche befand sich einstmals der Friedhof der Stadt, bis 1830 in der damaligen Toten- und heutigen Billrothstraße der aus heutiger Sicht Alte Friedhof eröffnet wurde. „Mit ihren hohen Bäumen und dem gepflegten Aussehen mutet die Anlage parkartig an und ist ein Ort der Ruhe, Stille und des Gedenkens“, findet Karl Zerning.

Allerdings seien die hohen Tannen krank und von der Trockenheit geschwächt, meint Hartmut Person. „Die werden bald das Schicksal der Tannen auf dem Neuen Friedhof teilen“, bedauert er. Am Tilzower Weg waren vor gut zwei Jahren mehrere Bäume gefällt worden. Die Aktion hatte seinerzeit Liebhaber des Areals auf den Plan gerufen, die über die Erkrankung der Bäume nicht informiert gewesen waren.

Den Guten Hirten möchte Hartmut Person reparieren und an einem sicheren Ort aufstellen. Quelle: Uwe Driest

In den vergangenen Jahren waren zudem immer wieder Eisengitter und Umrandungen und sogar Blumen oder Kinderspielzeug von Gräbern gestohlen worden. In gleich mehreren Fällen musste die Polizei gegen Diebe ermitteln, die es auf die kostbaren schmiedeeisernen Grabumrandungen abgesehen hatten.

Mehrere solcher jahrzehntealten Zaunfelder waren abgeflext worden. Besonders aktiv waren die Langfinger dabei in Bergen, aber auch Sassnitz, Zirkow, Bobbin, Altenkirchen und Wiek waren betroffen. Zuletzt hatten pietätlose Täter im vergangenen Jahr gusseiserne Zaunteile im Wert von tausend Euro vom Friedhof in Trent entwendet.

Von Uwe Driest