Sie war als Zeichen des Zusammenhalts in Corona-Zeiten gedacht. Doch mitten in der Pandemie ist die Schnecke aus bemalten Steinen vom Rügen-Platz in Sassnitz verschwunden. Unbekannte hatten randaliert und sie dabei teilweise zerstört. Wo die Steine geblieben sind und ob sich die Schnecke reparieren lässt.