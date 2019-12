Ranzower Leuchtfeuer blinkt bald in Lauterbach

Putbus

Wie so oft in den vergangenen Wochen standen auch an diesem Tag Baustellen-Kiebitze am Lauterbacher Hafen und lugten durch den Zaun. Dahinter rollten Laster und werkelten Arbeiter von einem Schiff an der neuen Spundwand. Es herrschte viel Bewegung auf der Baustelle. Diesmal konnten sie auch mit Bauleuten und Planern ins Gespräch kommen, allerdings weiterhin aus Sicherheitsgründen hinter dem Zaun. Karl-Otto Hein, Sachgebietsleiter für Wohnungs- und Hafenwirtschaft in der Putbusser Stadtverwaltung, hatte dazu eingeladen und wollte selbst erfahren, wie die Arbeiten vorankommen.

„Wir sind sicher, dass wir den Zeitplan einhalten werden“, sagt er. Bis August 2020 soll die Westpier des Hafens saniert und touristisch ausgebaut sein. Auf einen Höhepunkt freut er sich schon heute. Es wird ein neues Leuchtfeuer entstehen, das den Schiffen den Weg nach Lauterbach weisen soll. „Damit haben sie auch nachts die Möglichkeit, unseren Hafen anzusteuern“, sagt er. Dieses Leuchtfeuer diente schon bis 1999 in Ranzow im Norden der Insel als Orientierungsfeuer und insbesondere dem Fährverkehr auf der Königslinie von Sassnitz nach Trelleborg. Der Leuchtturm wurde 2002 abgebaut und ein Jahr später am Kap Arkona wieder aufgestellt, nur ohne Leuchtfeuer. „Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Stralsund besitzt dieses und stellt es für den Lauterbacher Hafen zur Verfügung“, sagt er.

Spundwand wird durch Rückverankerung gesichert

Kernstück der Sanierung ist die 235 Meter lange Spundwand. Der dicke Stahl ragt am Anfang des Kais aus dem Wasser, hier sind schon die ersten Elemente fest verankert. Am südlichen Ende der Flaniermeile ist eine Erhöhung vorgesehen, die auch als Bühne nutzbar sein soll. Der Hafenmeister soll zudem ein modernes Gebäude bekommen. Das auch für Zwecke der Information zu nutzende Haus, soll laut Planung im Februar fertiggestellt sein.

Aber bis es so weit ist, liegt noch viel Arbeit vor den beteiligten Firmen. Die größte Herausforderung aktuell: das Setzen der Rückverankerung der Spundwand. Zwischen 23,5 und 40 Meter lang sind die Bohlen. Arbeiter müssen diese Stützen vom Schiff aus und mit schwerem Gerät schräg in die Erde einbringen. „Dieser Schritt ist deshalb so wichtig, damit die Spundwand später nicht nachgeben kann. Es dient dazu, Lasten deutlich besser aufzunehmen“, sagt Projektleiter Tommy Breuer von der Architekten- und Ingenieurunion Stralsund.

Alle 2,8 Meter wird einer dieser sogenannten Verpresspfähle im Boden verankert. Laut Planung sollen es 116 sein, die aus rund 64 Tonnen Stahl bestehen. Im Vergleich dazu: Der Stahl der neuen Spundwand hat ein Gewicht von 505 Tonnen. „Wir haben vorab ein Baugrundgutachten erstellen lassen, danach richten wir uns. Das heißt, am Ende des Hafenbereiches werden sie 18 Meter tief in der Erde verankert sein, am Anfang sind es knapp 13 Meter. Das hängt mit der unterschiedlichen Festigkeit im Baugrund zusammen“, erklärt der Fachmann.

Neuer Platz für Trafo

Das bisherige Trafogebäude wird im Zuge der Sanierungsarbeiten umziehen. Statt am Fuße des Hafens wird es künftig parallel zur Kaikante stehen, direkt neben dem Toilettenhäuschen. Norbert Grasse, Geschäftsführer des damit beauftragten Bauunternehmens „Colcrete - von Essen“, erklärte, dass dieser hauptsächlich für die Landversorgung der Kreuzfahrt- und Großschiffe mit einer Länge bis zu 120 Metern gebaut werde, „und zur CO2-Minimierung dient“. Eine Abpumpanlage für Abwasser und Fäkalien ist in dieser Größenordnung in Lauterbach nicht vorgesehen. Laut Karl-Otto Hein müssen sie weiterhin nach Stralsund fahren. „Wir sehen nur eine Anlage für Sportboote vor, bereiten allerdings Leitungen für eine Erweiterung vor“, sagt er.

Die Stadt Putbus investiert in ihren kommunalen Hafen mehr als fünf Millionen Euro, der soll von einem Wirtschafts- in einem Tourismushafen umgestaltet werden. Das Landeswirtschaftsministerium trägt mit 4,3 Millionen Euro den Löwenanteil an der Investition. 534 000 Euro stammen aus dem Etat des Innenministeriums.

Lesen Sie auch hier

Mehr zum Autor

Von Mathias Otto