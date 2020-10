Baabe

Bei der Kollision eines Autos mit der Schmalspurbahn „Rasender Roland“ in Baabe auf der Insel Rügen ist am Sonntag gegen 9.30 Uhr ein Autofahrer verletzt worden. Der 82-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus nach Bergen gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er konnte es nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Der Mann hatte gegen 9.30 Uhr an einem Bahnübergang die von links kommende Kleinbahn übersehen. An Wagen und Kleinbahn entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 25 000 Euro – 10 000 Euro davon an der Kleinbahn. Der „Rasende Roland“ konnte seine Fahrt nach dem Unfall fortsetzen.

Ein 82-Jähriger ist am Sonntag in Baabe auf Rügen mit seinem Wagen mit der Kleinspurbahn Rasender Roland zusammengekracht. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Quelle: Feuerwehr Baabe/Facebook

