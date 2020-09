Putbus

Zwölf Monate Schönheitskur im Erzgebirge hat sie hinter sich, eine der acht Dampflokomotiven der Rügenschen Bäderbahn „Rasender Roland“. Einiges musste die betagte Lady über sich ergehen lassen. Ihre Schönheitschirurgen hat sie den ein oder anderen Schweißtropfen abverlangt.

Seit 1925 auf der Insel unterwegs

In den kommenden Tagen wird die Lok mit dem schlichten Namen 53 Mh an ihren Heimatbahnhof Putbus zurückkehren. Ein genaues Datum stehe aber noch nicht fest, wie Thomas Schneider, Mitarbeiter der Geschäftsführung der Rügenschen Bäderbahn informiert.

Anzeige

„Am Dienstag hat sie ihre erste Probefahrt nach der Restaurierung im Erzgebirge hinter sich gebracht“, berichtet er. Die Lok, die mit vollem Namen 99.4633 53 Mh heißt, ist eine echte Rüganerin. 1925 ist sie eigens für den Betrieb auf Deutschlands größter Insel in der Lokfabrik Vulcan in Stettin gebaut.

Weitere OZ+ Artikel

Einmal in Einzelteile zerlegt und wieder zusammengebaut

Es handelt sich um ganz normale Wartungsarbeiten, die alle acht Jahre erfolgen würden, erklärt Schneider. Da aber oftmals der Teufel im Detail steckt, ist die Lok in ihre Einzelteile zerlegt worden – erstmals durch die Mitarbeiter der Firma Dampftechnik Reichelt in sächsischen Olbernhau. „Sonst wurden unsere Fahrzeuge in Meiningen in Thüringen gewartet“, berichtet er. Doch die Firma habe für diesen Auftrag nicht genügend personelle Kapazitäten gehabt. Dass die Rügensche Bäderbahn seit Anfang 2008 von der Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn mbH aus Jöhstadt in Sachsen betrieben wird, habe damit nichts zu tun.

„Werkstätten, die solch umfangreiche Wartungsarbeiten an den alten Loks durchführen können, sind in Deutschland gerade rar gesät“, weiß Schneider. Um so glücklicher sei er, in Olbernhau ein kompetentes Team zu wissen. Schließlich sei es nicht nur mit einer Überprüfung der Einzelteile getan. „Einzelne Hauptbaugruppenteile mussten instand gesetzt werden und sogar einige Eigenkonstruktionen erschaffen werden“, berichtet er.

Auch für ihren ersten Härtetest haben sich die Fachmänner aus Olbernhau etwas einfallen lassen. „Dieser fand nicht auf den Schienen statt, sondern auf einem Sondergestell mit frei laufenden Rollen, das extra für den ersten Testlauf gebaut wurde“, berichtet Schneider.

Neues Gewand für dampfende Schönheit

Nun soll die alte Lady bald wieder zwischen Putbus und Göhren den Personennahverkehr absichern. Dafür muss das 20 Tonnen schwere Zugpferd aber erst mal wieder die Heimreise antreten. Dies übrigens auf einem betriebseigenen Tieflader. „Diese Lok fährt dann auf Rügen vorrangig im Winter, wenn sie nicht so viele Waggons ziehen muss wie in den touristischen Hochzeiten. Aber wir werden sie einsetzen, sobald sie wieder zurück aus dem Erzgebirge ist“, informiert Thomas Schneider. Schließlich soll die aufgemotzte Lady sich dann auch zeigen. Und das in einem neuen Outfit. „Mit einer neuen Lackierung“, verrät Schneider. Die schwarz-rote Lackierung sei durch eine grüne ersetzt worden. „Dem Originalfarbton annähernd. Ganz genau belegt ist die Originalfarbe leider nicht“, sagt Schneider.

Sommerfahrplan gilt noch bis Mitte Oktober

Noch bis Mitte Oktober verkehrt der Rasende Roland nach dem Sommerfahrplan. Heißt: Zwischen Putbus und Göhren verkehrt die Schmalspurbahn zwischen 8 und 21 Uhr im Zwei-Stunden-Takt und zusätzlich zwischen Göhren und Binz im Ein-Stunden-Takt. Außerdem fahren in der Hauptsaison die Züge über Putbus hinaus nach Lauterbach Mole. Auch Spätfahrten bis kurz vor Mitternacht zwischen den Seebädern Binz und Göhren.

Von Anja Krüger