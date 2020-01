Rasseschau: Bestnoten für Rügener Züchter

Gingst

Gurren, Gackern und Schnattern – das ist der Dreiklang, der am Sonnabend und Sonntag die Szenerie in Gingst bestimmt. Dort ist die 8. Landesoffene Rassegeflügel- und Inselverbandsschau Rügen zu erleben. Ausrichter ist der Kleintierzuchtverein M36 Gingst. Fast 650 Hühner, Enten, Gänse, Tauben und Kaninchen bevölkerten die Käfige im Vereinsheim in der Wiekstraße. Allein am Sonnabend werden mehr als 500 Besucher erwartet.

„Viele Züchter aus dem Landkreis haben sich an dieser Ausstellung beteiligt. Sie sorgen dafür, dass wir hier eine Vielfalt an Tieren auf dieser Ausstellung präsentieren können, darunter auch viele Raritäten, wie die Overberger Enten. Für diese Rasse gibt es nur noch drei Züchter“, sagt der Vorsitzende Erik Freybier.

Zehn Tiere erhielten die Bestnote

Neun Preisrichter unter anderem von der Insel Ummanz, Barth, Rostock, Krakow am See und Grimmen waren am Mittwoch und Donnerstag viele Stunden damit beschäftigt, die Tiere zu beschauen und zu bewerten. Allein am Mittwoch haben sie bis tief in die Nacht hinein die Kontrollkarten für die Kaninchen ausgefüllt. Am Donnerstag weitere neun Stunden für die Tauben, Enten, Gänse und Hühner. Großen Respekt zollt der Vorsitzende dem Einsatz von Rainer Thiel. „Er ist im Alter von 76 Jahren immer noch aktiv und bewertet die Tiere auf den Schauen. Allerdings war es für ihn der letzte Einsatz. Er setzt sich jetzt zur Ruhe“, sagt er.

Erik Freybier (34), Vorsitzender des Vereins KTZV M36 Gingst. Quelle: Mathias Otto

Für zehn Tiere vergaben die Preisrichter die Bestnote „vorzüglich“, 30-mal wurde die Note „hervorragend“ vergeben. „Das zeigt, wie anspruchsvoll diese Schau ist. Manchmal entscheiden nur Kleinigkeiten, ob ein Tier die beste Bewertung bekommt“, so Erik Freybier. Am erfolgreichsten war der Aussteller Oskar Schröter, der im Bereich Rassegeflügel gleich viermal in dieser Kategorie vertreten war. Gerd Krüger bekam die Maximalpunktzahl für seine Taubenrasse „Soultzer Haube“ und Peter Lange für die „Deutsche Modeneser“. Bei den Kaninchen war Raik Dieringer zweimal mit „Zwerg-Rexen“ mit der Bestnote erfolgreich. Marco Knaak („Weißer Wiener“) und Frank Wollny („Kleinsilber hell“) erreichten ebenfalls 97 Punkte.

Erfolgreicher Nachwuchs

Für die Kinder und Jugendlichen aus dem Verein sind Zuchtschauen wie diese mit viel Aufregung verbunden. Sie warteten geduldig, bis die Preisrichter mit dem Bewerten fertig waren, um dann zu erfahren, wie viel Punkte ihre Tiere erreichten. Stolz posierte Ian Losch danach mit seinen Kaninchen für Fotos. Die Rasse „Marburger Feh“ hatte dem Siebenjährigen die Auszeichnung „Jugendband“ eingebracht. „Ich bin durch meinen Papa zum Verein gekommen. Seit zwei Jahren züchte ich Tiere“, sagt er. Wenn er von der Schule kommt, kümmert er sich um 13 Kaninchen und sechs Tauben-Paare.

Ian Losch (7) zeigt ein Kaninchen der Rasse Marburger Feh. Quelle: Mathias Otto

Auch die Brüder Jonas (11) und Tobias (16) Baumann haben ihre Leidenschaft mit der Zucht von Kleintieren entdeckt. Vor vier Jahren haben sie ihre Mitgliedsanträge unterschrieben. Bisher waren sie sehr erfolgreich. Auf den größten Auszeichnungen, die auf ihren Regalen Platz gefunden haben, steht Landesverbandspreis. „Wir haben damals unseren Vater bei den Schauen begleitet. Das hat unser Interesse geweckt“, sagt der 16-Jährige.

Saisonabschluss für Züchter

Der Vorsitzende freut sich über den motivierten Nachwuchs. Von den 56 Mitgliedern macht er mit fünf aktiven Kindern und Jugendlichen allerdings nur einen geringen Anteil aus. „Wir sind auch gezielt auf der Suche nach neuen Mitgliedern. Wir wollen unter anderem auf unserer Facebookseite das Interesse wecken, unserem Verein beizutreten“, so Erik Freybier. Die Dorffeste und der Tanz in den Mai sowie die Beteiligung an den Weihnachtsmärkten hätten auch dazu beigetragen, dass die Zahl der Mitglieder in den vergangenen Jahren konstant geblieben ist.

Nach der Veranstaltung am Wochenende ist die Saison für die Gingster beendet. „Dann sind die Mitglieder damit beschäftigt, ihre Bestände neu zu sortieren, Stämme zusammenzustellen und Tauben anzupaaren“, sagt der Vorsitzende. Die Schau in Gingst hat am Sonnabend von 9 bis 17 Uhr und Sonntag 9 bis 14 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt zwei Euro (Kinder 50 Cent). Besucher können ihr Glück an der Tombola versuchen. Hauptgewinne sind Restaurant- und Einkaufsgutscheine. Um die Verlosung kümmert sich das Frauenaktiv des Vereins – wie auch um das leibliche Wohl der Gäste.

Von Mathias Otto