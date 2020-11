Rauschfahrt: Polizei zieht jungen Mopedfahrer in Putbus aus dem Verkehr

Putbus

Rauschfahrt mit Folgen: Die Polizei hat am Montag einen Jugendlichen in Putbus auf der Insel Rügen aus dem Verkehr gezogen, der unter dem Einfluss von Drogen Moped gefahren ist. Er musste sich einem Drogenvortest unterziehen, der positiv ausfiel. jetzt droht dem Fahrer des Kleinkraftrades ein Fahrverbot.

Vortest zeigte positives Ergebnis an

Gegen 16 Uhr hielten Beamte des Polizeihauptrevier Bergen den 16 Jahre alten Mopedfahrer in Putbus in der August-Bebel-Straße an. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Jugendliche vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein entsprechender Vortest zeigte ein positives Ergebnis auf Cannabis an.

16-Jährigem droht ein Monat Fahrverbot

Ein Arzt entnahm dem jungen Insulaner eine Blutprobe. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und informierten auch die Führerscheinstelle über den Vorfall. Der 16-Jährige muss sich nun für seine Rauschfahrt verantworten und neben einem Bußgeld mit dem Eintrag von zwei Punkten ins Verkehrszentralregister sowie einem Fahrverbot für einen Monat rechnen, teilt die Polizei mit. Weitere Maßnahmen könnten durch die Führerscheinstelle folgen, die über den Vorfall informiert wurde.

