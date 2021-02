Real-Markt Rügen: Nachfolge weiter unklar

Bergen

Beim Real-Markt in Bergen ist der Parkplatz voll und alles läuft wie gehabt. Doch im Hintergrund steht weiterhin ein großes Fragezeichen. Noch immer steht nicht fest, ob und wie lange der Supermarkt erhalten bleibt. Gerüchte, wonach der Auszug des Blumenladens mit einer Entscheidung der Investoren zusammenhängen könnten, haben sich nicht bestätigt. Der Inhaber von „Inselflor“ ist nun Rentner und löste das Unternehmen auf. „Zum Schicksal der einzelnen Standorte lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt beim besten Willen noch nichts sagen“, meint Real-Sprecher Markus Jablonski. Am 22. Februar wird eine weitere Entscheidung des Kartellamt zur Übernahme weiterer Real-Märkte durch Edeka erwartet. Ebenfalls Mitte Februar könne es eventuell eine nächste Übergabewelle an Kaufland geben, glaubt der Sprecher.

Seit der Übernahme des Real-Mutterkonzerns Metro durch den russischen Finanzinvestor SCP erwarten Kunden und Beschäftigte gespannt die weitere Entwicklung. Nach dem Verkauf sollte die Supermarktkette mit 277 Märkten und rund 34 000 Beschäftigen zerschlagen werden. Angekündigt wurde allerdings, dass die Zahl der zu schließenden Standorte unter 30 bleiben sollte, darunter keiner der Märkte in MV. 50 Märkte sollten zumindest zunächst unter dem Namen Real bestehen bleiben. Der größte Teil der Filialen solle jedoch an andere Händler wie Kaufland oder Edeka verkauft werden.

Von ud