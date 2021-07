Bergen

Vor allem am Vormittag wäre es derzeit „knackend voll“, hat die Verkäuferin am Erdbeerstand vor dem Eingang beobachtet. Nur nicht, wenn es so heiß sei wie am Dienstag. Drinnen arbeitet ein Maler-Trupp mit Hochdruck daran, die Wände des Marktes zu säubern und zu grundieren, um ihnen einen neuen Anstrich zu verpassen. „Bis Dienstag muss alles fertig sein“, sagt einer von ihnen. Am 19. Juli übernimmt Kaufland den bisherigen Real-Markt an der Bergener Ringstraße und zwei Tage später, am Mittwoch (21. Juli), eröffnet das neue Kaufland.

Sonnabend ist der letzte Tag für den Real-Markt in Bergen. Quelle: Uwe Driest

Reals Mutterkonzern Metro hatte Anfang 2020 beschlossen, alle 277 Real-Märkte in Deutschland mit zusammen 34 000 Mitarbeitern an ein deutsch-russisches Konsortium zu verkaufen. Damals hieß es, dass etwa 30 Filialen komplett geschlossen werden sollen. 50 Märkte sollten zunächst unter dem Namen Real bestehen bleiben. Ende 2020 genehmigte das Bundeskartellamt den Verkauf von 92 Filialen an Kaufland. Kurz vor Ostern hatte Real dann die Entscheidung bekannt gegeben, dass auch der Rügener Standort künftig von Kaufland betrieben wird.

Real hatte umfassendes Angebot

Für Friseur und Bäcker – seit zwei Jahren die „Mecklenburger Backstuben“ – ändert sich nichts, aber dort, wo früher das Blumengeschäft war, ist jetzt ein Corona-Testzentrum. Viele Kunde würden sich ihrem Eindruck nach durchaus auf Kaufland freuen, meint die Testerin. Das Waren-Sortiment im Verkaufsbereich schmilzt nicht gleichmäßig dahin. Vielmehr sind je nach Artikel-Art große Breschen in manche Abteilungen geschlagen, die nun etwas geisterhaft anmuten. Im Textilbereich probieren Schnäppchenjäger die letzten Teile an. Der Non-Food-Bereich mit Haushaltswaren und Elektronik wird für Kunden unsichtbar hinter einer Verblendung verborgen umgebaut.

Blumenladen wurde Testzentrum. Quelle: Uwe Driest

Preisnachlässe von bis zu 70 Prozent

Große Lücken seien vor allem dort entstanden, wo die Eigenmarken von Real standen, schließlich verfüge Kaufland über ein eigenes Angebot, sagt Marktleiter Toralf Herter. Der Markt müsse auch nicht besenrein übergeben werden. Weil die Zahl der Lieferanten und damit das Sortiment von altem und neuem Betreiber begrenzt und daher identisch sei, würde Kaufland viele Waren übernehmen.

Obwohl es keine ausgesprochenen Ladenhüter gebe, die wegen der Schließung billig zu haben wären, wirbt der Markt aktuell mit Nachlässen von bis zu 70 Prozent. Preise würden nicht pauschal, sondern je nach Lage reduziert. Ob und wann Preise angepasst werden, entscheiden wir eher spontan im Einzelfall.“ War anfangs die Rede davon, dass das Sortiment an Non-Food-Artikeln – namentlich Elektronik-Ware – kleiner werde, soll der künftige Kaufland-Standort in Bergen über ein vergleichsweise breites Angebot verfügen.

Ines Hinz aus Üselitz sah gezielt nach besonders günstigen Angeboten und erstand für nur 30 Euro einen dreiteiligen Tisch, der sich zu einer langen Tafel zusammenschieben lässt. „Für mich war der Real immer Anlaufstelle, weil er so ein umfassendes Angebot hat, aber ich kenne Kaufland aus anderen Orten und finde das auch gut.“

REAL wird Kaufland. Quelle: Uwe Driest

„Beim Umbau sind wir auf der Zielgeraden, aber die größten Veränderungen kommen erst in der nächsten Woche“, so Herter. Die Neueröffnung am Mittwoch werde vergleichsweise geräuschlos verlaufen, schließlich sei noch eine ganze Menge umzubauen und zu erneuern. „Das schaffen wir nicht alles am Wochenende.“

Am kommenden Sonnabend (17. Juli) hat der Real-Markt noch bis um 16 Uhr geöffnet, am Montag und Dienstag bleibt der Markt geschlossen. Dann wird er mit neuer Ware beliefert, die Obst- und Gemüseabteilung wird umgebaut und die Waagen- und Kassensysteme ausgetauscht. Die weiteren Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen werden ab Mittwoch bei laufendem Betrieb durchgeführt.

Alle 120 Mitarbeiter werden übernommen

REAL wird Kaufland. Quelle: Uwe Driest

Nach deren Abschluss werde der Markt dem aktuellen, modernen Kaufland-Konzept mit niedrigen Regalen und übersichtlicher Gliederung entsprechen, teilt der Konzern mit. „Die Kunden dürfen sich auf einen modernen Verbrauchermarkt mit einem umfangreichen Sortiment an Lebensmitteln und vielfältigen Produkten für den täglichen Bedarf freuen. Der Fokus liegt klar auf den Frische-Abteilungen Molkereiprodukte, Obst und Gemüse, Backwaren sowie auf den ansprechenden Frischetheken für Fleisch, Wurst, Käse und Antipasti.“

Die Stimmung in der Belegschaft sei gut und alle 120 Mitarbeiter wären übernommen worden, sagt eine Mitarbeiterin. Natürlich sei die Situation vor allem für langjährige Mitarbeiter emotional belastet. Toralf Herter selbst wird nicht weiter als Marktleiter auf Rügen tätig sein, sondern einen Markt in Neubrandenburg übernehmen. Das hat Auswirkungen auch auf den Mini-Real in Breege, der bisher aus dem Sortiment mit beliefert wurde. Der ist derzeit geschlossen und der Vermieter sucht einen Betreiber, der die Nachfolge antreten möchte.

Von Uwe Driest