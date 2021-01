Sassnitz

Von den Gleisanlagen im Sassnitzer Hafen ist so gut wie nichts mehr übrig. Der frühere Güterbahnhof ist ein Café, die Schienenstränge an den einstigen Fährbetten längst verwaist, aus der Hafenbahntrasse wird gerade eine Hafenbahnpromenade.

Angesichts des stetigen Rückzugs der Bahn wirkt das Vorhaben von Rainer Käning fast anachronistisch: Der Sassnitzer will die Werkhalle seiner Rean GmbH um ein Motorenzentrum erweitern. Dort sollen neben den Antriebseinheiten von Fahrzeugen aus Industrie und Landwirtschaft vornehmlich die von Eisenbahnen gewartet und repariert werden.

Viel mehr als eine Schiffswerft

Die meisten Insulaner kennen die Rean GmbH als Werft. Ja, sagt Geschäftsführer Rainer Käning schmunzelnd, Schiffe können er und seine 28 Mitarbeiter auch bauen. Und noch vieles mehr. Der Metallbau ist traditionell eine wichtige Säule des Unternehmens. Die Mitarbeiter stellen zum Beispiel Teile von Kulissen der Störtebeker-Festspiele her oder Stahlvorrichtungen, die für Probeläufe in der Raum- und Luftfahrtindustrie benötigt werden.

Große Trichter für die Förderbänder des Kreidewerks entstehen hier ebenso wie die Schiffsradar-Antennen im Auftrag der weltbekannten Firma Wärtsilä. Die Sassnitzer entwickeln und bauen Hilfskonstruktionen für die Offshore-Industrie oder Stützkonstruktionen, wie sie bei der Sanierung der Blöcke in Prora benötigt werden. „Wenn tragende Wände entfernt werden, müssen die Decken auf Stahlrahmen gelegt und so abgefangen werden“, erklärt Paul Krüger das Prinzip.

Junge Leute, neue Firma

Der 30-jährige Diplom-Ingenieur ist bei Rean verantwortlich für alles, was mit Metallkonstruktionen zu tun hat. Vor gut zehn Jahren absolvierte der Maschinenbau- und Schweißfach-Ingenieur ein Praktikum bei Rean. Nach dem Studium kam er zurück in seine Heimatstadt und fand hier nicht nur einen Job.

Paul Krüger ist mittlerweile sogar selbst Unternehmer in der „Rean-Familie“ geworden. Ende vergangenen Jahres gründete er gemeinsam mit seinem Kollegen Sebastian Hecht (29) und seinem Chef Rainer Käning die Rean Service GmbH. An der sind die beiden jungen Männer zu jeweils 30 Prozent, die Verwaltungsgesellschaft von Rainer Käning mit 40 Prozent beteiligt.

Nachfolge des Senior-Chefs ist gesichert

Der Senior-Chef will sich noch nicht in diesem und wohl auch nicht im kommenden Jahr zur Ruhe setzen. „Aber ich habe mir frühzeitig Gedanken darüber gemacht, was aus der Firma wird, wenn ich mich mal nicht mehr darum kümmern werde.“ Er habe nach jungen Leuten Ausschau gehalten, die sich für die Technik interessieren und sich eine Existenz auf ihrer Insel aufbauen wollen.

Es sei ein Glücksgriff gewesen, bei dem der Zufall ihm in die Hände gespielt habe, sagt Käning. Paul Krüger und Sebastian Hecht sind nicht einfach zwei „Junior-Chefs“. Beide verkörpern auch die Zukunft hinsichtlich der Ausrichtung des Unternehmens.

„Operation“ am Herzen der Technik

Denn in der Werkshalle im Sassnitzer Stadthafen geht es schon längst nicht mehr ausschließlich um Schiffe. Hier wird am „Herzen“ der Technik operiert, an den Motoren. Mit Schiffsmotoren haben die Sassnitzer traditionell Erfahrung – schließlich ist das Unternehmen aus der Reparaturabteilung des VEB Fischfang Sassnitz hervorgegangen.

„Ich habe mir frühzeitig Gedanken darüber gemacht, was aus der Firma wird, wenn ich mich mal nicht mehr darum kümmern werde“, sagt REAN-Geschäftsführer Rainer Käning Quelle: WM Schwerin

Seit geraumer Zeit spielen Schienenfahrzeuge eine immer größere Rolle. Vor fünf Jahren bekamen die Sassnitzer dann einen Servicevertrag der Firma MTU. Dabei handelt es sich um einen renommierten deutschen Hersteller aus Friedrichshafen, der zur Rolls-Royce-Gruppe gehört. Lediglich vier Unternehmen in Deutschland sind als offizielle Servicepartner für die in Eisenbahnen verbauten Antriebseinheiten von MTU zugelassen.

Die Sassnitzer Monteure decken mit ihrer Dienstleistung den gesamten Norden ab: Sämtliche Gewährleistungs-Arbeiten, aber auch Wartungen und Reparaturen, die nördlich einer Linie von Salzgitter, Halberstadt und Berlin an MTU-Eisenbahn-Motoren anfallen, werden von ihnen erledigt.

Dass dafür ausgerechnet ein kleines Unternehmen im äußersten Nordosten der Republik auserkoren wurde, ist für Rainer Käning und seine Kollegen so etwas wie ein Ritterschlag. Sie hatten sich über Jahre engagiert und zuverlässig die Schiffsmotoren des Herstellers instand gesetzt und gewartet. „Offenbar haben unsere Kollegen mit ihrer Arbeit überzeugt“, sagt der Senior-Chef nicht ohne Stolz. MTU habe die fachlich gute Arbeit der Kollegen und die Flexibilität des Unternehmens in der Vergangenheit geschätzt und Rean deshalb die Wartung der Eisenbahn-Motoren anvertraut.

Modifizierte Lkw-Motoren in Eisenbahnen

Dabei handelt es sich im Prinzip um modifizierte Lkw-Motoren, die in den Triebwagen liegend verbaut werden. „Daraus entstehen dann die Unterflur-Antriebseinheiten“, erklärt Sebastian Hecht. Der 29-Jährige hat in seiner Schulzeit ein Praktikum bei Rean absolviert, studierte dann Wirtschaftsingenieurwesen in Stralsund und ging im Rahmen seines Studiums für ein Praktikum zu MTU nach Hamburg.

Dass er sein Wissen einmal für einen Job auf seiner Heimatinsel brauchen würde, hatte er sich nie vorstellen können. „Wirtschaft auf Rügen heißt ja meist Tourismus. Dass es hier solche Industriebetriebe gibt, daran denkt man im ersten Moment gar nicht“, sagt der Binzer. „Ich hätte nie geglaubt, dass ich hier auf der Insel einen Job finden würde, der zu meiner Qualifikation als Master of Engineering passt.“

Fachkräfte für Motorenzentrum gesucht

Fachpersonal für diesen Bereich zu finden, ist für Rainer Käning gar nicht so einfach. Dabei sei die Arbeit spannend, abwechslungsreich, anspruchsvoll und auch gut bezahlt. Die Monteure sind meist eine Woche lang in dem Gebiet unterwegs, in dem Rean für den Service zuständig ist, bevor es wieder zurück in die heimische Werkstatt geht.

„80 Prozent der Schäden können die Mitarbeiter vor Ort reparieren“, schätzt Rainer Käning. Alles andere muss in der Sassnitzer Werkstatt erledigt werden. Hier will man künftig komplette Motoreinheiten, die mit dem Lkw nach Sassnitz geholt werden, wieder zum Laufen bringen und vielleicht auch noch die von Großlokomotiven. „Dazu planen wir die Erweiterung am jetzigen Standort“, sagt der Geschäftsführer.

Die Idee, ein neues Motorenzentrum zu errichten, habe er in der Stadt Sassnitz schon präsentiert und sei auf offene Ohren gestoßen. Wenn alles glatt geht, könnte mit dem Bau noch in diesem Jahr begonnen werden. „Dann brauchen wir nur noch die Fachkräfte, die sich der spannenden Aufgabe stellen und dort arbeiten wollen“, sagt Käning. Die Zukunft der Jobs sieht er ebenso als gesichert an die wie die der gesamten Motorensparte: „Die Elektrifizierung lohnt sich nicht auf allen Bahnstrecken. Da werden auch künftig Dieselloks gebraucht und im Einsatz sein.“

