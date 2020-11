Sagard/Stralsund

Ein Haufen Ärger um einen Haufen Asphalt: In Sagard streiten sich die Unternehmer Sandro Wenzel, der auch Bürgermeister der Gemeinde ist, und Nico Gruber um rund 6000 Tonnen abgefrästen Straßenbelag, „Material von geringem Wert“, wie Wenzel sagt.

Zwei Haufen , zwei Eigentümer?

Worum geht es? Sandro Wenzel ist Geschäftsführer der Firma SAW GmbH. Auf seinem Betriebsgelände hat eine Straßenbaufirma Mitte April dieses Jahres den Asphalt abgeladen. Laut Wenzel sei ein mündlicher Kaufvertrag abgeschlossen worden. Er sieht den Asphalt daher als sein Eigentum an. Auch wenn er bislang keine Rechnung dafür bekommen habe.

Die Eigentumsfrage sieht man aber bei der Firma KFR Kreide-Farbenwerk Rügen GmbH, dessen Geschäftsführerin die Frau von Nico Gruber ist, und die durch den Prokuristen Gergely Szabó vertreten wird, ganz anders. Denn, so die Aussage des Prokuristen, die KFR habe das Fräsgut von der Straßenbaufirma im Juli gekauft – nachweislich mit Kaufvertrag und Zahlungsbeleg. Der Haufen Asphalt sei nur auf Wenzels Firmengelände zwischengelagert worden.

Als Lkw rollen, entzündet sich der Riesenstreit

Als Sandro Wenzel aber einen Teil des Materials, das er für sein Eigentum hält, umlagern will, entzündet sich der Riesenstreit so richtig. Nico Gruber schaltet die Polizei ein, um dies zu verhindern. Die aber tut nichts. Woraufhin Gruber sogar sie anzeigt, unter anderem wegen Strafvereitlung.

Um es vorweg zu nehmen. Wenigstens diese Sache ist geklärt. Die Staatsanwaltschaft Stralsund hat die Verfahren gegen die Polizisten eingestellt, wie Oberstaatsanwalt Marc Engelhardt auf OZ-Nachfrage informiert. „Sogar schon nach wenigen Tagen, nachdem die Anzeigen bei uns eingegangen sind, weil es keinen hinreichenden Tatbestand gab“, begründet er.

Eigentumsfrage schwer zu klären

Anders sieht es aber im Streit um die Eigentumsfrage aus. Eine Güteverhandlung hat es bereits gegeben. Ohne Ergebnis. Nun hat sich das Landgericht Stralsund am Mittwochnachmittag mit dem Streit beschäftigen dürfen – über mehrere Stunden. Jede Seite hat den Asphalt für sich beansprucht. Tatsächlich, so Richter Rüdiger Rinnert, habe der Fall einen akademischen Wert, sei rechtlich sehr interessant. Denn durchaus könne es sein, dass die Straßenbaufirma das Material doppelt verkauft haben könnte.

Allerdings macht er auch deutlich, dass Sandro Wenzel im Fall einer Gerichtsentscheidung um den Eigentumsstreit das Nachsehen haben könnte. Könnte! Dennoch will Wenzel den Streit dann beendet wissen. Für zu viel Aufsehen habe dieser Streit gesorgt. Er wolle wieder Ruhe im kleinen Sagard. Sein Angebot: Er verfrachte den Asphalt auf eigene Kosten – immerhin zwei bis drei Euro pro Tonne würden diese betragen – auf das Gelände der KFR – gerne auch unter Aufsicht. Jeder zahle seinen Anwalt, die Gerichtskosten würde man sich teilen.

Ist die KFR nur auf Streit aus?

Das wiederum wird von den Vertretern der SAW abgelehnt. Denn schließlich sei das Material inzwischen bewegt worden, könnte sich dadurch mit schwermetallbelastetem Material, das ebenfalls auf Wenzels Platz gelagert werde, vermischt haben. Anwalt und Prokurist der KFR wollen deshalb Proben ziehen. „Schließlich wollen wir uns nicht im Nachhinein wegen illegaler Abfallentsorgung verantworten müssen“, begründet der Anwalt der KFR.

Proben aber lehnen Wenzel und sein Anwalt ab. Denn tatsächlich würde Material mit Magnetit auf Wenzels Firmengelände lagern – und das genau angrenzend an den strittigen Haufen Asphalt. „Wenn man also etwas finden will, findet man auch was“, kontert Wenzel.

Aber seitens der KFR beharrt man auf diese Probe – mittlerweile selbst zum Unverständnis von Richter Rinnert, der den Streit als „Schwarzer Peter-Spiel“ betitelt und versucht auf eine Einigung hinzuwirken. Das bewegt Wenzel zu einem weiteren Angebot. Er würde 1500 Tonnen des Asphalts liefern, das garantiert nicht an dem Magnetitgemisch lagert. 1500 Tonnen Asphalt würde die Straßenbaufirma liefern. Das habe diese zugesichert, wenn der Streit beigelegt wird. Und Wenzel würde dann auch die gesamten Verfahrenskosten übernehmen.

Stundenlange Verhandlung ohne Ergebnis

Aber auch dagegen sperrt sich die KFR. Letztlich sieht dann auch Richter Rinnert nach mehr als zwei Stunden Verhandlung keine andere Möglichkeit, als es für den Tag dabei zu belassen. „Auf diesem Haufen liegt kein Segen“, meint er.

Letztlich entscheidet er, dass man sich seitens der KFR darüber Gedanken machen solle, ob man Wenzels Angebot nicht doch annehmen wolle und dies dem Gericht bis Mittwoch kommender Woche mitteilen. Ansonsten würde seitens des Gerichts verfügt werden, dass der Asphalt erstmal bleibt wo er und von niemandem verwendet werden dürfe bis die Eigentumsfrage geklärt sei. „Damit hätte wohl niemand etwas gewonnen“, meint er.

Von Anja Krüger