Sassnitz

Die Schaabe soll als „Badewanne“ Jasmunds entwickelt werden. Darauf haben sich die Kommunen der Halbinsel verständigt. Über ein Jahr haben Breege-Juliusruh, Glowe, Sagard, Lohme und Sassnitz Ideen zusammengetragen, wie die Region gemeinsam entwickelt werden kann.

Die Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern hatte Gesprächsrunden und Treffen von Arbeitsgruppen organisiert. Die Vorstellungen der Kommunen sind in einem Integrierten Regionalen Entwicklungskonzept zusammengefasst worden. Zu den wichtigsten und dringlichsten Plänen, die man zusammen in Angriff nehmen will, gehört der Aufbau einer besseren Infrastruktur an dem kilometerlangen Strandabschnitt zwischen Glowe und Juliusruh.

Anzeige

Bessere Strandversorgung, mehr Rettungsschwimmer

Allein aus diesem Grund war die Gemeinde Breege-Juliusruh mit ins Boot geholt worden. Geografisch gehört sie –und damit auch ein Teil der Schaabe –zur benachbarten Halbinsel Wittow. „Aber das lässt sich bei der Bewirtschaftung eines solchen Strandes in der Realität nur schwer abgrenzen“, sagt Roland Drossel, der die kommunalen Betriebe der Gemeinde Glowe leitet.

Die Glower wollen zum Beispiel schon seit Jahren eine Anlage errichten, in der der Seetang umweltfreundlich aufbereitet werden kann. Gemeinsam ließe sich so ein Vorhaben viel besser stemmen –und auch finanziell fördern. Die Beseitigung und Entsorgung des Seegrases ist eine der Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur an der Schaabe, die in dem Konzept aufgeführt werden. Außerdem geht es um die Installation von Sanitäreinrichtungen und Abfallbehälter, eine bessere Strandversorgung und um die bessere Überwachung durch Rettungsschwimmer.

Kilometerlanger „Lückenschluss“

Nicht ganz unumstritten ist der in dem Papier aufgeführte Bau einer Strandpromenade an der Schaabe. Die kilometerlange „Lücke“ zwischen den Promenaden in Glowe und Juliusruh soll so geschlossen werden. Einig war man sich hingegen, dass Parkplätze für die Badegäste der Schaabe geschaffen werden müssen. Für deren Bau, Betrieb und Pflege sei eine „institutionalisierte interkommunale Zusammenarbeit notwendig und beabsichtigt“, heißt es in dem Konzept. Wie diese „Institution“ aussehen kann, ist offen.

Das Parken am Straßenrand der Schaabe soll unterbunden und den Besuchern, die mit dem Auto anreisen, Alternativen angeboten werden. Quelle: Uwe Driest

Zum Abschluss der Diskussionsrunden haben die Bürgermeister der beteiligten Gemeinden eine Absichtserklärung unter dem Titel „Wir auf Jasmund –gemeinsam für Rügen!“ unterzeichnet. Darin erklären sie, eine „Interkommunale Zweckgemeinschaft“ gründen zu wollen. Wie die aussehen kann, ist noch nicht klar.

Es könnte ein Zweckverband, eine GmbH, ein Verein oder ein ganz loser Verbund sein, sagt Ute Franke, die den Prozess auf Jasmund gemeinsam mit ihren Kollegen von der Landgesellschaft moderiert hat. Unabhängig von der Form: „Was die Jasmunder anstreben, ist beispielhaft in Mecklenburg-Vorpommern“, sagt sie.

Stubnitz-Kino wird Kulturhaus

An Ideen mangelt es ihnen jedenfalls nicht. So soll auf Jasmund „mittelfristig“ eine Poliklinik entstehen. Neben dem Hauptstandort sind auch Außenstellen in den anderen Gemeinden der Halbinsel vorgesehen. Dadurch soll die medizinische Versorgung auch außerhalb der Städte verbessert werden. Auch kulturell wollen die Kommunen der Halbinsel gemeinsam etwas bewegen: Das ehemalige Stubnitz-Kino in Sassnitz soll zum Kulturhaus der gesamten Region werden.

Damit stifte man bei den Bewohnern Identität und biete Einwohnern und Gästen Platz für verschiedene Initiativen und Veranstaltungen. Den Vorschlag, das Haus, das sich derzeit in Privatbesitz befindet, auf diese Art und Weise öffentlich zu nutzen, hatte der Sassnitzer Bürgermeister Frank Kracht bereits in seinem Wahlkampf unterbreitet.

Mehr Wege für Fußgänger und Radfahrer

Oberste Priorität bei der Umsetzung haben für die Kommunen neben den Maßnahmen an der Schaabe und der Gründung einer Zweckgesellschaft aber bessere Verkehrswege –für Fußgänger und Radfahrer. Gerade auf Jasmund sind die Verbindungen zwischen den einzelnen Orten lückenhaft oder zum Teil gar nicht vorhanden. Von Sagard nach Sassnitz ist es mit dem Auto nur ein Katzensprung. Mit dem Fahrrad muss man weite Umwege in Kauf nehmen.

Ein direkter Weg muss her, so die Forderung. Außerdem soll ein Wanderweg an der Küste vom Glower Königshörn in Richtung Bisdamitz hergerichtet werden. In Hagen will man sich für einen Fahrradschutzstreifen stark machen; der bestehende Radweg zwischen Glowe und Juliusruh soll instandgesetzt werden.

Bezahlbarer Wohnraum für Einheimische

Auch ohne Fahrrad und Auto sollte man künftig auf Jasmund flotter und besser unterwegs sein. Die Kommunen wollen künftig ein gemeinsames Mobilitätskonzept erarbeiten. Dazu wollen sie mit dem Kreis, der kreiseigenen Verkehrsgesellschaft VVR, Taxiunternehmen sowie weiteren externen Dienstleistern reden. Damit man auf der Halbinsel nicht nur gut Urlaub machen, sondern auch leben kann, verpflichten sich die Gemeinden, bezahlbaren Wohnraum durch kommunale Bauvorhaben zu schaffen.

Lesen Sie auch:

Überhaupt sollen die Planungen künftig besser untereinander abgestimmt werden, auch die zur Ausweisung von Wohn-Bauland. Dazu will man ein Siedlungs-Entwicklungskonzept erarbeiten, in dem die Planungen der Kommunen zusammengefasst werden.

„Welcome Center“ auf dem Tempelberg

Allerdings will Jasmund auch touristischer werden. Dass der Lohmer Hafen um 30 Liegeplätze erweitert werden soll, mag weniger ins Gewicht fallen. Angekündigt wird aber auch eine „Aufwertung“ der Infrastruktur der Häfen mit „weiteren touristischen Elementen“, um die „Attraktivität für die Besucher“ zu steigern.

Die Schaabe soll als „Badewanne“ Jasmunds weiter touristisch erschlossen werden. Quelle: OZ-Archiv

Welche Elemente das sein sollen und ob man dabei nur an noch mehr Ferienhäuser denkt, wird nicht erwähnt. Auf dem Tempelberg in Bobbin soll ein so genanntes „Welcome Center“ entstehen. Unter der Federführung der Gemeinde Lohme soll das ein „zentraler Anlaufpunkt für Besucher der Region“ werden, wie es in dem Papier heißt.

Kooperation auf Jasmund bislang mangelhaft

Die Sassnitzer Stadtvertreter hatten es auf einer ihrer Dezember-Sitzungen abgenickt. Auch wenn sich manches derzeit wie eine Phantasterei anhören oder lesen mag: Es sei ein wichtiger Schritt zu einer engeren Zusammenarbeit. „In den Gemeinden wird oft nur auf den eigenen Teller und nicht darüber hinaus geguckt“, sagte Svea Lehmann ( Die Linke).

Sie sei anfangs skeptisch gewesen, dass sich die Jasmunder Kommunen überhaupt auf eine gemeinsame Strategie einigen würden. „An der Umsetzung der Einzelmaßnahmen wird sich zeigen, wie solidarisch die Gemeinden auf Jasmund sind.“ In Sachen Kooperation hinke man auf der nordöstlichen Halbinsel im Vergleich etwa zu Mönchgut etwas hinterher.

Gemeinde Lietzow wurde ausgeklammert

Diese „Einigung“ sei nicht mehr als der kleinste gemeinsame Nenner, monierte der Stadtvertreter Stefan Grunau. Man habe nur „Wohlfühl-Themen“ wie den Tourismus beleuchtet, mögliche Konfliktbereiche wie den Nationalpark oder den Fährhafen in Mukran bewusst ausgeklammert. Und nicht nur das: Auch eine Lietzower Gemeinde wurde völlig ignoriert. Die Lietzower wurden an dem Konzept nicht beteiligt. Die, so Grunau, sollten mit im Boot sein, wenn es um die Zukunftspläne für Jasmund gehe.

Weitere Gewerbeansiedlungen im Fährhafen seien vorzugsweise nur noch auf Lietzower Territorium möglich. Nicht nur aus diesem Grund sollte auch die kleinste Jasmunder Gemeinde bei der Weiterentwicklung des Konzepts berücksichtigt werden. Bürgermeister Daniel Kasprzyk könnte sich das durchaus vorstellen. „Wenn es um die Entwicklung unserer Kommune geht, haben wir immer ein offenes Ohr“, sagt das Lietzower Gemeindeoberhaupt.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie geht es mit dem Konzept jetzt weiter? „Jetzt kommt der Sprung in die Umsetzungsphase“, sagt Ute Franke. „Und der ist erfahrungsgemäß immer schwierig.“ Auf Jasmund will man den Elan der vergangenen Monate nutzen und die begonnene Zusammenarbeit nicht unterbrechen. Schon in den nächsten Tagen werden die Bürgermeister der betreffenden Kommunen zusammenkommen und über die nächsten Schritte beraten.

Von Maik Trettin