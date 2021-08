Regisseur von „Wem gehört mein Dorf?“ wieder auf Rügen

Rügen

„Zum Abschluss unserer Tour geht es für mich jetzt noch mal zurück auf die Insel Rügen“, zieht Christoph Eder Bilanz. Den 30. Stopp seiner Deutschland-Kinotour legte er am Dienstag mit seinem Film „Wem gehört mein Dorf?“ ein. „Gestartet bin ich auf Rügen und habe dann quer durch die Republik bis München viele emotionale und interessante Filmgespräche mit verschiedensten Menschen, ob jung oder alt, geführt, die unser Film berührt und motiviert hat.“ Immer wieder habe er dabei den Satz gehört: „Bei uns ist es auch so!“

„Göhren ist überall. Das, was wir in unserem Film über soziale Strukturen, Demokratie und die Konflikte erzählen, die unsere Gesellschaftsform mit sich bringt, projizieren sehr viele Zuschauende auch auf ihre Heimatorte“, sagt der Regisseur. Nicht selten erlebe er Menschen, denen sein Film Hoffnung mache und die das Gefühl der Ohnmacht gegenüber politischen Entscheidungen durch eigenes Engagement ersetzen wollen. Viele würden aber auch motiviert, einmal mal nach Göhren zu reisen, „weil unser Film nicht nur die Konflikte, sondern auch die Schönheit und Einzigartigkeit dieses Ortes transportiert“.

Christoph Eder kehrt nach Vorführungen seines Films an 30 Orten in ganz Deutschland auf die Insel zurück. Quelle: Ostlicht

Der Film „Wem gehört mein Dorf?“ läuft seit dem Kinostart in vielen Kinos. Auf Rügen ist er jeden Dienstag und Sonnabend um 19 Uhr im Waldkino Göhren am Campingplatz zu sehen und dort seit zehn Wochen ausverkauft. Zudem gibt es auf der Insel drei weitere Termine in Anwesenheit von Christoph Eder. Am kommenden Freitag (27.8.) zeigt der Regisseur ihn um 19.30 Uhr im Theater Putbus und anschließend um 21 Uhr im Rahmen von „Strandklangkultur“ am Selliner Südstrand. Am Sonntag, den 5. September gastiert er dann bereits um 12.30 Uhr im UC Kino Bergen (bei Kaufland). Weitere Termine vereinbart Christoph Eder über die Internetseite www.wemgehoertmeindorf.de.

Von ud