„Das war ganz schrecklich für uns, als wir während des ersten Lockdowns die Klinik verlassen mussten“, sagt Melanie Jung. Deswegen war die Mutter zweier chronisch kranker Kinder auch froh, als sie zu Jahresbeginn die Nachricht erhielt, die Reha auf Rügen nunmehr trotz der Pandemie fortsetzen zu können. „Ich habe mit meinem Mann lange diskutiert, ob wir die Reha jetzt antreten sollen“. Aber der Leidensdruck für ihre beiden Kinder sei zu groß gewesen. Da habe sie sich gesagt: „Ich kann jetzt nicht länger warten.“

CJD-Fachklinik für Kinder und Jugendliche Vor 30 Jahren gründete sich Rügens Fachklinik in der Trägerschaft des Christlichen Jugenddorfwerks Deutschland (CJD). Die Klinik umfasst 75 Bettenplätze, davon 34 Plätze für Rehamaßnahmen mit Begleitperson. Der Bedarf an Kinder- und Jugendreha ist groß und steigt nach Angaben der Rentenversicherungsträger weiter. In MV bestehen besondere Probleme bei Übergewicht und bei Sprachentwicklungsstörungen bei Vorschulkindern. Die Klinik hat zurzeit je nach Krankheitsbild Wartezeiten von bis zu einem Jahr. Deshalb wird für 2,6 Millionen Euro ein weiteres Bettenhaus gebaut. Der ehemalige Mitarbeiter Winfried Holfert betreut eine eigene Kinder- und Jugendstiftung des CJD.

Beide Kinder leiden unter Allergien. Maximilian (7) hat mit seinem Asthma zu kämpfen und seine kleine Schwester Alexandra, die am Ostermontag vier Jahre alt wurde, mit Neurodermitis. Mit den beiden Indikationen decken die Kinder die Hälfte der Behandlungsschwerpunkte der vom CJD betriebenen Fachklinik für Kinder und Jugendliche in Garz ab. Neben asthmatischen und Hauterkrankungen hat sich die Klinik auch auf übergewichtige und sprachgestörte Kinder und Jugendliche spezialisiert.

Schüler litt unter Asthma und Maske

Familie Jung lebt in der thüringischen Fachwerk- und Karnevalstadt Wasungen, wo die Inzidenz zeitweise über 300 lag. In der 5500-Einwohner-Gemeinde habe es hundert Fälle von Covid-19 gegeben, so Melanie Jung. Weil er wegen seiner Vorerkrankung keine Maske auf dem Flur und im Hof habe tragen können, war Alexander von der Schule befreit und seit vier Monaten im Home-Schooling.

In der CJD-Klinik erhält er hingegen Unterricht. „Alexander hat hier mehr Schule als zuhause“, sagt seine Mutter. Dafür schloss die Klinikleitung eine Vereinbarung mit der örtlichen Schule. „Fünf Lehrer der Garzer Schule kommen zu uns, um die Kinder zu unterrichten“, sagt Chefarzt Jens Nierlinger. Das bedeute zwar eine Mehrbelastung für die Pädagogen, die seien jedoch „gern hier, weil sie individueller und freier arbeiten können“. Die Kosten dafür übernimmt das Land.

„Auch wir Eltern werden in Garz gut ’beschult’“, sagt Melanie Jung. Nach jahrelanger Erfahrung mit Therapien hat die Mutter den Vergleich. „Garz ist unsere Wunschklinik, weil die Diagnose sehr sorgfältig vorgenommen und in vielen Gesprächen das für eine Therapie nötige Wissen weitergegeben wird.“ In Rügens einziger Kinder- und Jugendklinik ist die Familie daher bereits zum vierten Mal. Alexander spielt Fußball und kommt ohne Cortisonspray als Dauermedikation nicht aus. Aber dank der guten Betreuung und weil dem Jungen die Rügener Luft guttut, „hält die positive Wirkung immer ein Dreivierteljahr an“, sagt Melanie Jung.

Patientenzahl sinkt wegen Corona

„Wir wollen den Kindern Normalität und Teilhabe am Alltag auch im Sport ermöglichen“, sagt der Chefarzt. „Ein ambulanter Kinderarzt kann einen kleinen Patienten beispielsweise nicht so intensiv beobachten wie unser Kollege in der Klinik.“

Gleichwohl bedeute die Corona-Pandemie eine große Herausforderung für ihre Klinik, sagt Klinikleiterin Regina Günther. „In den ersten beiden Monaten des Jahres ging die Zahl der Patienten um fast die Hälfte zurück.“ Dabei sei zwar wegen der Pandemie derzeit eine ambulante Behandlung nicht möglich, aber das ausgefeilte Klinikkonzept mache immerhin möglich, dass sich die Kinder begegnen und miteinander spielen können.

Kinder in „Kohorten“ aufgeteilt

Die kleine Alexandra kann sich die Hände nicht desinfizieren, weil das wie Feuer brenne, so Melanie Jung. „Hier haben wir gelernt, Hände zu wickeln, was gut hilft.“ Mit den Folgen der Krankheiten habe die Familie während des Lockdowns bisher gänzlich allein zurechtkommen müssen, klagt Melanie Jung.

In Garz aber gebe es ein funktionierendes soziales und emotionales Umfeld, das Kindern auch ermögliche, Freundschaften zu schließen. Kinder sind „Kohorten“ zugeordnet und dürfen mit anderen Kindern spielen, die ein oranges Armband tragen. „Hier lässt es sich trotz Corona gut leben und für die Kinder ist es das wahre Paradies“, sagt die Mutter.

