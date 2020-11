Reichsprogromnacht: Andacht in Rügens ältester Stadt fällt erstmals aus

Garz

Die evangelische Kirchengemeinde Garz wollte mit einer Gedenkandacht am kommenden Montag, dem 9. November, der Opfer der Reichspogromnacht gedenken und an die vom NS-Regime initiierten Gräueltaten erinnern. Diese, für 19 Uhr geplante Veranstaltung kann nicht stattfinden. Sie muss wegen Corona ausfallen.

Dies sei laut Bürgermeister Sebastian Koesling ( CDU) zum ersten Mal nach der Verlegung der Stolpersteine im Jahr 2005 der Fall. Seinen Worte zufolge habe aber Organisator Sigismund von Schöning, Pastor in Rente, zugesagt, dass sich eine Blume und Lichter am 9. November dennoch an den Stolpersteinen befinden werden.

Kranznierderlegung am Denkmal

Und Koesling blickt voraus: „Im Mai 2021 möchte Gunter Demnig drei neue Stolpersteine verlegen. Im Kulturbudget der Stadt Garz ist dafür bereits eine kleine Veranstaltung eingeplant.“

Zudem macht das Stadtoberhaupt deutlich, dass der Volkstrauertag – wenn auch in verkürzter Form – in diesem Jahr in Garz begangen werde. „Dies geschieht am 15. November in der evangelischen Kirche mit einem Gottesdienst, der um 10.30 Uhr beginnt. Im Anschluss gegen 11.30 Uhr folgt dann die Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal am Burgwall“, lässt Koesling wissen.

Drei Stolperseine in Garz

Die bisherigen drei Stolpersteine sind im August 2005 in der Garzer Langestraße verlegt worden. Auf den kleinen Kupferplatten stehen die Namen der jüdische Kaufmannsfamilie Cohn – Arthur, Thekla und Ludwig Cohn. Diese zunächst angesehene Familie hat in Garz vielen bedürftigen Menschen geholfen. Mit Beginn der NS-Zeit wurden Cohns diffamiert.

Das Geschäft des bereits 1937 verstorbenen Cohn war während der Reichspogromnacht am 9. November 1938 zerstört worden. Cohns Frau und ihre Schwester seien damals vertrieben worden und vermutlich nach Köln geflüchtet. Der Sohn Ludwig wurde 1943 von Berlin nach Theresienstadt und 1944 nach Auschwitz deportiert, wo er ermordet wurde.

