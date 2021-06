Reinhard Thies genießt Rügen mit Sport und Kultur

Landow

Reinhard Thies (69) ist ein wahrer Tausendsassa. Der in Lippe-Detmold geborene Pädagoge arbeitete unter anderem als Chef der Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft in Gießen. Dort hatte er bereits während des Studiums seine Frau kennengelernt, der er später nach Rügen folgte, wo sie eine Stelle als Schulleiterin angetreten hatte. Das Paar ließ sich in Landow nieder, wo sich der ebenso musikalische – Reinhard spielt Oboe und Klavier – wie auch kunstinteressierte Mann wegen der Nähe zur benachbarten Kulturkirche gut aufgehoben fühlt.

„Wir engagieren uns im Freundeskreis der Kultur- und Wegekirche, wo gerade eine schöne Ausstellung mit Bildern einer Rügener Malerin eröffnete“, sagt er. Eine weitere Leidenschaft des überaus rüstigen Rentners ist der Sport. Erst vor wenigen Tagen brachte er eine 450 Kilometer lange Strecke mit dem Rad hinter sich und mit seiner Frau fährt er im selbstgebauten Kanu über die Rügenschen Gewässer.

Von Uwe Driest