Stralsund/Greifswald

Sonnenbaden am Strand, Entdeckungstour in fernen Landen, Seele baumeln lassen auf einem Kreuzfahrtschiff: Die Sehnsucht nach Urlaub wächst. Fakt ist einerseits: Reisen sind nicht verboten, die Bedingungen ändern sich aber ständig. Andererseits: Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, raten Bund und Länder generell von nicht notwendigen Reisen bis mindestens 28. März ab. Unterdessen hat das Auswärtige Amt hingegen die Reisewarnung für Mallorca aufgehoben. Dort liegt die Inzidenz seit längerer Zeit knapp über 20. Rückkehrer müssen nach dem Urlaub nicht mehr in Quarantäne.

Bei all dem Hin und Her wird deutlich: Der Beratungsbedarf ist hoch. Die OZ hat sich bei Reisebüros in Vorpommern umgehört, welche Ziele jetzt gebucht werden, was passiert, wenn eine Reise aufgrund der Pandemie storniert werden muss und warum sich Spontaneität lohnen kann.

„Flex-Tarif“ schafft Sicherheit

„Im Moment ist viel los. Die Leute wollen raus und buchen“, hat Kati Kastner, Leiterin des Tui Travel Star Reisebüros im Stralsunder Lindencenter festgestellt. Und: „Dieses Jahr ist Griechenland-Jahr.“ Viele Kunden hätten dort im vergangenen Herbst gute Erfahrungen gemacht. Pauschalurlaub stehe hoch im Kurs, dieser könne dank „Flex-Tarif“ bis zu 14 Tagen vor Reiseantritt kostenlos und ohne Angabe von Gründen storniert werden. „Das gibt vielen die nötige Sicherheit“, meint Kastner. Gebucht werde für den Sommer und den Herbst.

Erst mit der Öffnung des Einzelhandels in dieser Woche empfangen viele Büros in Vorpommern wieder Kundschaft. Dabei hätten sie es auch schon vorher gekonnt, da sie nicht als Einzelhändler, sondern als Dienstleister gelten. „Wir waren zwar immer erreichbar, aber gelohnt hat sich das Geschäft nicht“, blickt Roland Rambow, Inhaber des Reisebüros Binz, auf die zurückliegenden Monate.

Kanaren, Dubai, Malediven

Der Grund: „Die Menschen waren sehr verunsichert und sind es noch immer. Muss man in Quarantäne? Wie sieht es mit den Tests aus?“ Über solche Fragen kläre er auf, ebenso darüber, wohin überhaupt gereist werden darf. Denn vielen Ländern gelte Deutschland zurzeit als Hochrisikogebiet. Was ist zurzeit möglich? „Man kann beispielsweise auf die Kanaren, in die Ferne nach Dubai, auf die Malediven.“ Er selbst war schon auf Lanzarote. Seine Einschätzung: „Das Hygienekonzept dort funktioniert.“

Zur Galerie Die OSTSEE-ZEITUNG hat sich in Stralsund umgehört, ob die Hansestädter ihren Urlaub schon gebucht haben oder ob sie in diesem Jahr wegen der Pandemie lieber aufs Reisen verzichten.

„Aktuell kann man richtige Schnäppchen machen“, sagt Aline Raber, Inhaberin des Greifswalder Reisebüros Sonnenklar.TV. Besonders ferne Reiseziele locken mit günstigen Angeboten. Beispiel Kuba: Kostete die dreiwöchige Reise vor Corona noch 7500 Euro, haben Kunden in dieser Woche bei Aline Raber den Urlaub für 4500 Euro gebucht. Auch hier sei die „Flex-Option“, also das kostenfreie Stornieren, ein ausschlaggebendes Argument, weil sich Ein- oder Ausreisebedingungen schnell ändern können.

Gambia war ein Trendziel im vergangenen Frühjahr. Nun sagt Aline Raber vom Greifswalder Reisebüro Sonnenklar.TV, dass Fernziele wie Kuba mit günstigen Angeboten locken. Quelle: Christin Lachmann

Kreuzfahrten auf hoher See und deutschen Flüssen

Vor der Pandemie boomte die Kreuzfahrtbranche. Doch die verschärften Einreisebestimmungen an den Häfen und Corona-Infektionen an Bord überschatteten den Urlaub auf den Meeren. „Ich habe gedacht, dass sich die Reedereien davon nicht so schnell erholen. Aber dem ist nicht so“, schätzt Tobias Nagel ein. Er betreibt drei Reisebüros in Greifswald und eines in Stralsund. „Wir haben festgestellt, dass viele Kunden Kreuzfahrten schon für 2022 buchen.“ Gibt es da Schnäppchen? „Einige Reedereien haben Aktionen. Aber die Preise sind ähnlich wie in den Vorjahren. Die Kosten müssen gedeckt werden.“

Kreuzfahrten, ob auf hoher See oder auf deutschen Flüssen, sind auch bei Monika Bellin, Inhaberin der Reisevermittlung Wallis in Zingst, beliebt. „Die Nachfrage ist zwar noch sehr verhalten, aber bisher wollen die Kunden aufs Schiff.“ Ein möglicher Grund: „Es gibt das Aida-Versprechen – 14 Tage vor Reisebeginn kann kostenlos umgebucht werden.“ Ein anderer, der für Flusskreuzfahrten in Deutschland spricht: Diese Reiseart ist bislang von aufsehenerregenden Ausbrüchen verschont geblieben.

Ein Schiff der Rostocker Reederei Arosa liegt auf dem Main. Das Interesse an Flusskreuzfahrten ist schon wieder geweckt, haben Reisebüro-Inhaber festgestellt. Quelle: Arosa

Den Überblick behalten ...

Und die Usedomer? „Kanaren, Ägypten, Fernreisen“ listet Sabine Beckhoff auf, die ein Reisebüro in Bansin führt. „Die Abflüge, die wir im Moment haben, sind aber noch überschaubar.“ Dennoch zeigten die Kunden zumindest größer werdendes Interesse und hätten viele Fragen, wie die aktuellen Bestimmungen in den Zielländern aussehen. Da muss sie stets informiert bleiben und sagt lachend: „Fürs Ausland habe ich teilweise eine bessere Übersicht als jetzt hier in Deutschland.“

Von Kai und Christin Lachmann, Lena-Marie Walter und Alysha Kraft