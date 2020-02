Reiterin mit Muße

Putbus

Aniko Schulz ist ein echtes Inselkind. Zwar wurde sie auf dem Festland geboren, aber nur „weil es von Grahlhof aus, wo meine Eltern lebten, näher zur Entbindungsstation in Stralsund war.“ Aufgewachsen im ländlichen Süden Rügens lebt sie mittlerweile mit eigener Familie in Glutzow-Hof, wo sie ihre zwei Kinder – eine 15-jährige Tochter und einen 7-jährigen Sohn - aufzieht. Von klein an ist die 34-Jährige begeisterte Reiterin. Sie lernte den Umgang mit Pferden im nahe gelegenen Muhlitz und startete wiederholt auf ländlichen Turnieren in den Disziplinen Dressur und Springen. Heute beherbergt sie vier Ponys, drei eigene und eines von ihrer Schwester. Ihren Arbeitstag verbringt die junge Frau in einem Fischladen in Lauterbach. Augenblicke der Muße findet sie am Ufer des heimischen Boddengewässers. „Abends zum Strand zu reiten, dort am Wasser zu sitzen und dem Rauschen der Wellen zuzuhören, ist wundervoll entspannend nach einem Arbeitstag“, schwärmt sie.

Von Christa Driest