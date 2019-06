Poseritz

Der Große Preis von Poseritz ging am Wochenende auf das Festland. Die Schleife beim M**-Springen holte sich Christoph Lanske aus Dersekow auf Calestra. Bestplatzierter Rügener Pferdersportler war hier Hannes Prehl auf dem fünften Platz. Insgesamt wetteiferten 160 Reiterinnen und Reiter drei Tage lang beim 36. Dressur- und Springturnier in Poseritz in 27 Einzelprüfungen um die Kreismeisterschaft Vorpommern-Rügen. Den ersten Tag hatte Organisator Thomas Krimmling vor allem Berufsreitern auf jungen Pferden gewidmet. An den folgenden Tagen folgten sechs Springprüfungen mit der Cup-Wertung in Klasse A, ein L-Springen mit Stechen sowie zwei M-Springen. 47 Nennungen gibt es in der Springcup-Wertung, 34 in der Dressur. Bei der Kreismeisterschaft wurden Titel und Medaillen in vier Altersklassen (U 16, U 18, Ü 21 und Ü 40 Amateure) vergeben.

Paulin Gramenz aus Dubnitz, die im vergangenen Jahr die Ü-21-Wertung im Springen gewann, musste sich diesmal mit Rang zwei begnügen. Zum „Kampf der Gespanne“ am Sonntag hatte sich ein Dutzend Kutschenlenker eingefunden. Zwei- und Vierspänner legten sich dynamisch in die Kurven, dass der Sand spritzte. Insgesamt sind 45 Vereine beim Kreisreiterbund Vorpommern-Rügen registriert.

Uwe Driest