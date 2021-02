Sassnitz

Ein Schwan, der sich „verflogen“ hatte und nicht weiter wusste – diese Rettungsaktion in Mukran war wohl eine der kuriosesten, die die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Sassnitz im vergangenen Jahr erlebten.

Der Vogel war eines Tages Ende November auf dem Dach des Fischwerks Euro-Baltic in Mukran gelandet und wirkte rat- und hilflos. Er war äußerlich nicht verletzt, offenbar flugfähig, traute sich aber dennoch nicht abzuheben. Wehrführer Sven Teschulat zuckt die Schultern: „Vielleicht war ihm die Startbahn auf dem kleinen Dach zu kurz.“ Mit Worten und Gesten überredeten ihn die Feuerwehrleute, die sich über die Drehleiter zu ihm vorgearbeitet hatten, schließlich zum Start aus eigener Kraft.

171 Mal ausgerückt

An diese Aktion können sich die Sassnitzer Feuerwehrleute auf Anhieb erinnern. Ansonsten müssen sie sich schon sehr konzentrieren und die statistischen Aufzeichnungen heranziehen, um sich an die Einsatzabläufe zu erinnern. Denn die freiwilligen Retter werden immer öfter gerufen.

171 Mal sind sie im zurückliegenden Jahr ausgerückt – so oft wie noch nie in der Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Sassnitz, sagt der stellvertretende Wehrführer Marcel Gau. 2020 war für die Sassnitzer wegen der Corona-Pandemie nicht nur ein besonderes, sondern was die Zahl der Einsätze angeht auch ein Rekordjahr, bestätigt Wehrführer Sven Teschulat.

Viele Kleinbrände zu Silvester

Zum ersten Mal im noch jungen Jahr mussten die Kameraden am frühen Neujahrstag, kurz nachdem sich 2019 verabschiedet hatte, los. „0.20 Uhr wurden wir alarmiert, weil es in Sassnitz verschiedene Kleinbrände gab“, so Teschulat. Silvester eben, darauf stellen sich die Feuerwehrleute schon ein.

In diesem Jahr war das anders – weil kein Feuerwerk verkauft werden durfte und das Zünden von Feuerwerkskörpern auf öffentlichen Straßen und Plätzen untersagt war. Dafür wurden die Sassnitzer Retter am Silvesternachmittag 2020 zu einem Verkehrsunfall gerufen. An der Einmündung Straße der Jugend/ Stralsunder Straße befreiten sie einen Menschen, der im Auto eingeklemmt war. Es war der letzte Einsatz im zu Ende gehenden Jahr.

50 Mal wegen Feuer alarmiert

Die Kleinbrände in der Silvesternacht 2019/20 könnte mancher als böses Vorzeichen für das vergangene Jahr sehen. Fest steht: Es waren vor allem die Brände, die die Einsatzzahl 2020 in die Höhe schnellen ließen. Rund 30 Einsätze mehr als 2019 weist die Statistik für das vergangene Jahr aus. Feuer war in insgesamt 50 Fällen der Grund für die Alarmierung. „Das ist im Vergleich zu einem durchschnittlichen Jahr eine extrem hohe Zahl an Bränden“, sagt Teschulat.

Brände zu löschen war 2020 eine der häufigsten Aufgaben der Sassnitzer Feuerwehr. Quelle: FF Sassnitz

Die größeren Feuer gab es zwar vorwiegend außerhalb von Sassnitz, etwa den Brand eines Mehrfamilienhauses in Lietzow, zu dem die Sassnitzer Heiligabend ausrückten. „Aber wir hatten auffallend viele sogenannte Mittelbrände.“ Ein Schwerpunkt war unter anderem der Garagenkomplex am Garzer Busch.

Und noch etwas sei auffällig gewesen: Die Polizei ermittelte just in dem Zeitraum, in dem es in Sassnitz immer wieder brannte, gegen mutmaßliche jugendliche Brandstifter. Zum Jahresende, als die Ermittlungen weitgehend abgeschlossen waren, brannte es auch deutlich seltener.

Höhenretter hatten im Sommer Hochsaison

Immer wieder wurde auch der Höhenrettungs-Trupp der Sassnitzer Feuerwehr angefordert. Er besteht aus elf Kameraden, von denen vier die Spezialausbildung noch absolvieren. Zwei Jahre dauert so eine Qualifizierung, sagt David Rohde. Er hat bei den Sassnitzer Höhenrettern den Hut auf.

Übung der Höhenrettungstruppe der Freiwilligen Feuerwehr Sassnitz mit dem Rettungshubschrauber Northern Rescue. Quelle: FF Sassnitz

Acht Einsätze hatten sie im vergangenen Jahr. Doch unterwegs waren sie viel öfter. Denn pro Jahr muss jedes Mitglied wenigstens 72 Ausbildungsstunden nachweisen. Viele praktische Übungen haben die Sassnitzer Feuerwehrleute gemeinsam mit der Besatzung des Rettungshubschraubers „Northern Rescue 02“ absolviert.

Beim ersten Einsatz im vergangenen Jahr konnten ihnen die Kollegen aber nicht unter die Arme greifen. Im Februar wurde ein Toter am Ufer unterhalb der Kreideküste gefunden. Wegen der Witterung war ein Hubschraubereinsatz nicht möglich. Die Männer mussten den Leichnam am Strand in Höhe der Waldhalle bis zum Kieler Bach tragen. So etwas, sagt David Rohde, sei nicht nur körperlich, sondern auch psychisch eine Belastung.

Motorwinde an der Kreidewand

Schlag auf Schlag ging es im Sommer, als die Insel voller Urlauber war. David Rohde erinnert sich an eine Alarmierung, die sie nach Lobbe führte. Dort saß jemand im Steilhang fest, konnte aber noch vor dem Eintreffen der Sassnitzer befreit werden. „Auf dem Rückweg nach Sassnitz wurde schon unsere Tragehilfe am nächsten Einsatzort in der Stubnitz angefordert.“

Die Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Sassnitz Quelle: Fred Donat

Gleich zweimal innerhalb von zwei Monaten musste die Truppe an ein und derselben Stelle an der Kreideküste aktiv werden. Beide Male waren es Urlauber, die auf dem Abschnitt zwischen Ranzow und Lohme an den Felsen hoch- beziehungsweise herunterklettern wollten. Um Menschen vom Ufer sicher nach oben zu ziehen, setzen die Sassnitzer mittlerweile eine Motorwinde ein. Die haben sie im vergangenen Jahr bekommen. Damit, sagt David Rohde, arbeite es sich in vielen Fällen deutlich besser als mit dem bisherigen Flaschenzug.

Amphibienfahrzeug für die Höhenretter

Apropos Ausrüstung: Seit Ende des Jahres gehört auch eine Drohne mit Wärmebildkamera dazu. „Die leistet uns bei Bränden ebenso gute Dienste wie bei der Höhenrettung“, sagt der Wehrführer. Für den Transport von Ausrüstung und Verletzten, speziell durch die unwegsame Stubnitz, soll auch noch ein Amphibienfahrzeug angeschafft werden. „Dort gibt es zwar Rettungswege“, sagt Teschulat, „aber die führen nicht alle unmittelbar bis zum Steilufer.“

Geplant ist auch der Kauf eines neuen, großen Löschfahrzeugs, also eines klassischen Feuerwehrautos, durch die Stadt. Das werde aber vermutlich erst im kommenden Jahr nach Sassnitz rollen.

Warteliste bei der Jugendfeuerwehr 53 aktive Mitglieder zählt die Freiwillige Feuerwehr in Sassnitz. Um die Ansteckungsgefahr mit Corona zu reduzieren, arbeiten sie aktuell in zwei Schichten, wobei die Nachtschicht erwartungsgemäß häufiger im Einsatz ist als die Tagesgruppe. Die Jugendfeuerwehr besteht aus 22 Jungen und Mädchen und hat derzeit einen Aufnahmestopp. Es gibt eine Warteliste, weil das Interesse der Kinder und Jugendlichen groß ist. Allerdings dürfen sie wegen der Corona-Restriktionen keine Ausbildung machen. Stattdessen bekommen sie von der Jugendwartin über das Internet Aufgaben gestellt.

Zahl der Robben-Einsätze steigt

Einsätze wie der anfangs erwähnte zur Rettung des Schwans mögen kurios klingen. Doch immer häufiger rücken die Kameradinnen und Kameraden zum Schutz von Tieren aus. „Das hat uns anfangs einige Kopfzerbrechen bereitet“, gesteht Teschulat. Als am 2. Januar 2020 eine verletzte Robbe am Strand nahe des Kurplatzes gefunden wurde, wusste bei den Behörden niemand so recht, wer dafür zuständig sein könnte.

Mittlerweile haben die Feuerwehrleute eine Weiterbildung zum Thema „Umgang mit maritimen Säugern“ absolviert. Als im Juli ein gesundes Tier den Strand eroberte, konnten die Feuerwehrleute und alle anderen Beteiligten deutlich besser mit der Situation umgehen.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Appell des Wehrführers: Auf die Nachbarn achten!

Eine Herausforderung war und ist für alle Wehren die Corona-Pandemie. Die Sassnitzer haben zwei Gruppen gebildet: Die eine Truppe übernimmt die Bereitschaft in der Tagschicht von 6 bis 18 Uhr, die andere die nächtlichen Einsätze zwischen 18 und 6 Uhr. Beide sollten nach Möglichkeit so gut wie keinen direkten Kontakt haben, um eine Ausbreitung des Virus leichter beherrschen zu können.

Allerdings erfahren die Wehrleute, dass Menschen in der Hafenstadt zunehmend vereinsamen. Die Zahl der Notfall-Türöffnungen, zu denen die Feuerwehr gerufen wird, liegt bei 24 und damit ziemlich hoch, wie Teschulat sagt. In fünf Fällen fanden sie die Bewohner tot vor. „Wenn man sieht, wie einsam mancher lebt und stirbt, das geht auch uns Feuerwehrleuten ganz schön an die Nieren.“

Er appelliert an die Einwohner, sich mehr um die Nachbarn zu kümmern. Wer die Gewohnheiten des anderen etwas kenne, dem falle eher auf, wenn etwas nicht stimme und sich jemand vielleicht nicht selbst helfen könne. „Wir sollten vielleicht alle ein bisschen mehr aufeinander achten. Nicht nur wegen Corona.“

Von Maik Trettin