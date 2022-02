Nachdem der Hafen in Lauterbach auf der Insel Rügen ausgebaut und saniert wurde, haben mehr Schiffe an der Pier Platz. Das wissen auch die Veranstalter und schicken ihre Kreuzer in Richtung Rügen. Wie viele den Hafen ansteuern werden und vor welchen Herausforderungen Hafenmeister Sebastian Götte steht.