Putbus

An das Konzert der Gruppe Renft im Sommer 1973 auf dem Gelände des Putbusser Parks kann sich der Rüganer Frank Giesche noch gut erinnern. „Seitdem bin ich ein Fan, der sogar beim 45. Band-Jubiläum persönlich dabei sein durfte“, erzählt der Mittsechziger. Für den Putbusser ist es deshalb ein großes inneres Bedürfnis gewesen, nun, 46 Jahre später, abermals bei einem Live-Konzert der legendären DDR-Beatband in seiner Heimatstadt dabei sein. Henry Bock ist zum Konzert über den Strelasund gefahren. „Leider habe ich das Renft-Konzert Anfang April in Stralsund verpasst“, so der Hansestädter.

Es wurde richtig voll am Dienstagabend im Theatersaal von Putbus, wo das Quartett im Rahmen eines sogenannten akustischen Konzerts auftrat. Bei einem Akustik-Konzert, das auf Neudeutsch ja auch als unplugged bezeichnet wird, assoziieren die meisten Leute einen soften Sound ohne eingestöpselte Instrumente, die nicht zusätzlich per Verstärker aufgedreht werden. Die elektrischen Gitarren hatten die Musiker zwar nicht mitgebracht, aber es wurde dennoch ein sehr kraftvolles, bisweilen sogar richtig lautes Konzert, was nicht zuletzt auch an Leadsänger Thomas „Monster“ Schoppe und seiner fulminanten, dröhnenden Stimme lag.

1975 von den Kulturfunktionären verboten

Schoppe ist der einzige noch übrig gebliebene Musiker dieser einstmals außergewöhnlichen Formation, die 1975 von den Kulturfunktionären im ZK der SED verboten wurde. Fünf frühere Band-Mitglieder sind inzwischen verstorben, und zwei ehemalige Renft-Musiker können wegen starker gesundheitlicher Probleme nicht mehr live mit auftreten. Doch „Monster“ Schoppe hat sich drei exzellente Instrumentalisten gesucht, mit denen er das rebellische, unangepasste Liedgut von Renft weiter in die Welt trägt.

Der kongeniale Drummer Delle Kriese am Schlagzeug, der gemütlich zupfende Marcus „Basskran“ Schloussen und der ehemalige NO-55-Gitarrist Gisbert „Pitti“ Piatkowski bilden zusammen ein sehr dicht spielendes, ja symbiotisch wirkendes Ensemble. Den zornigen, nicht mehr ganz jungen, aber dennoch wilden Mann gibt Thomas Schoppe heute immer noch und röhrte geradezu seinen Songs an diesem Abend ins Publikum. Zu den stärksten Stücken des Konzertabends zählte „Nach der Schlacht“, in dem es unter anderem heißt: „Nach der Schlacht waren viele Kameraden tot / nach der Schlacht waren die grünen Wiesen rot…“.

Krasse Sprachbilder und Poesie

Solche krassen Sprachbilder und das Anzweifeln des sogenannten Neuen Menschen im Sozialismus konnten DDR-Staatschef Walter Ulbricht und seine Vasallen nicht tolerieren – es folgte ein Auftrittsverbot, das die Ausreise der meisten Renft-Musiker in den Westen Deutschlands nach sich zog. Dass solche Lieder eine derartige subversive Macht ausüben konnten und eine damit einhergehende Verunsicherung bei den Staatsoberen ausgelöst hat, ist aus heutiger Sicht schwer verständlich. Es war eben nur eine Schein-Demokratie, die schon auf die geringste Kritik mit rigorosen Repressalien reagierte.

Doch Renft-Songs war inhaltlich nicht ausschließlich reine Protestlieder, sondern inhaltlich von einer poetischen Potenz sondergleichen. „Bleich und uferlos / liegt die Liebe bloß / auf einem Stock irgendwo / hängt ihr Rock / irgendwo auf dem Stein muss ihr Hemdchen sein…“ , heißt es in einem der apolitischen Liebeslieder. Die ebenso großartigen Renft-Songs „Wer die Rose ehrt“, „Apfeltraum“ und als „Als ich wie ein Vogel war“ durften natürlich beim Konzert in Putbus nicht fehlen. Das Publikum zeigte sich begeistert und bedankte sich mit stürmischen Ovationen bei den Musikern für ihren grandiosen Auftritt.

Christian Rödel