Am Sonntag geht sie zu Ende: Die diesjährige Tour de France hat ihren Teilnehmern alles abverlangt. Zahllose Stürze, verzweifelte Radsportler, die die Tour nicht beenden konnten – das alles geht einem eingefleischten Rennradfan ans Herz. Wer nicht nur auf dem Sofa sitzen und zusehen will, kann auch auf Rügen einige schöne Touren fahren.

Sven Kühbauch, Preisträger des Deutschen Rock-und-Pop-Preises und Wahlrüganer, hat seit dem ersten Lockdown seine Leidenschaft für den Radsport wiederentdeckt. „Ich bin früher viel gefahren, sogar ausgiebige Touren auf dem Freiburger Hausberg Schauinsland und Tour-de-France-Teilstrecken waren dabei. Aber dann fehlte irgendwann die Zeit – und die hatte ich ja jetzt wieder genug.“

Radsportler haben die gleichen Rechte wie Pkw

Also machte Kühbauch sein Rennrad wieder fit – ein Schätzchen aus den 1980er-Jahren – und begann, Rügen zu „erfahren“. „Das war gar nicht so einfach. Viele Radwege sind nicht für das Rennrad geeignet, sie münden manchmal auf Schotterwege oder auf Hauptverkehrsstraßen, auf denen dann der Verkehr mit 80 Stundenkilometern an einem vorbeirauscht. Da wird man auch gern mal angehupt, obwohl man als Radsportler das gleiche Recht hat, die Straße zu nutzen, wie ein Pkw“, weiß der 44-Jährige. Das gilt zumindest so lange, wie es keinen benutzungspflichtigen Radweg gibt (blaues Schild).

„Aber leider kann man oft nicht komplett auf Radwege ausweichen, so gerne man das auch möchte. Es gibt viele Lücken und zum Teil sind die Wege so schlecht, dass ich nach einer ewig langen Schotterstrecke auch schon mal mit einem Platten mitten im Feld gelandet bin.“

Wer einfach so losfährt, kann also sein blaues Wunder erleben. Kühbauch hat deshalb viel geplant – und ausprobiert. „Ich hatte das Glück, dass ich im Lockdown auch auf die wenig befahrene Landstraßen ausweichen konnte, wenn der Radweg auf einmal verschwand oder für Rennräder nicht geeignet war. Jetzt habe ich einige Routen, die ich auch in der Hochsaison fahren kann.“ Seine Lieblingstour umfasst rund 120 Kilometer und führt über das Mönchgut und in den Jasmunder Nationalpark. „Man kann sie auch in zwei Routen unterteilen, wenn man Lust hat, nur einige Stunden unterwegs zu sein.“

120 Kilometer über Rügen: In Binz geht es los

Wer der langen Tour folgen will, startet am Park der Sinne in Binz. Am Schmachter See geht es Richtung Prora auf dem Radweg bis nach Mukran. Von dort aus muss man leider ein Stück stark befahrene Bundesstraße, die über drei Brücken führt, bis zum nächsten Radweg zurücklegen. „Hier muss man gut aufpassen“, warnt Kühbauch. „Aber es lohnt sich, der Radweg führt dann über Lancken in den Nationalpark Jasmund. Das ist eine wunderschöne Strecke mit viel Abwechslung. Zum Teil geht es bis 140 Meter über NN, ohne das man es so richtig merkt, weil das Rennradfahren solchen Spaß macht!“

Der Radweg endet am Golfplatz von Ranzow, ein abenteuerlicher Schotterweg führt dann nach Lohme. „Wer sich hier nicht auf die Nase legen will, sollte vorsichtig fahren – das geht auf dieser Strecke wirklich schnell.“ Auch von Lohme nach Glowe gibt es leider keinen Radweg. Ab Nardevitz folgt die nächste Herausforderung: klassisches Kopfsteinplaster. „Hier kommen Paris-Rubaix-Fans voll auf ihre Kosten“, schmunzelt Kühbauch. „Radfahren ist eben auch manchmal Schmerz.“

Stärkung unterwegs: Fischbrötchen in Lietzow

Ab Glowe kann man dann am Großen Jasmunder Bodden entlang nach Lietzow fahren. „Oft esse ich hier in der Traditionsräucherei ein Fischbrötchen, bevor es weitergeht“, verrät Kühbauch. Frisch gestärkt geht es auf dem gleichen Weg ein kleines Stück zurück bis zum Abzweig nach Neu-Mukran (rechts). Wer die Tour nun abkürzen möchte, kann rechts Richtung Binz oder links Richtung Sassnitz abbiegen. Wer die vollen 120 Kilometer will, fährt von Lietzow weiter über Bergen nach Zirkow. „Es ist wirklich schade, dass es keinen Radweg gibt, der Zirkow mit Binz verbindet“, sagt Kühbauch.

Also geht es hier wieder auf die Landstraße bis nach Serams. „Ab hier kann man wieder einen richtig schönen Radweg genießen“, schwärmt Velominat Kühbauch. „Man hat einen sehr schönen Blick auf die Felder, Binz und die Ostsee – und die Bundesstraße ist mal ganz weit weg.“ Angekommen in Binz steht die Entscheidung an: Schluss oder weiter?

Rennrad Eldorado Möchgut lockt

Wer noch „gute Beine“ hat, fährt ins Rennrad-Eldorado Mönchgut. Hier fühlt sich der Putbusser Sven Kühbauch so richtig wohl. „Alle Radwege sind wunderbar geteert und gepflegt, man fährt viel am Wasser und durch schöne Kiefernwälder – es ist abwechslungsreich und angenehm zu fahren. In Putbus gibt es nur einen einzigen Radweg, der für Rennräder infrage kommt, er führt vom Park bis nach Wreechen. Auch schön, aber kurz.“

Also los zum Jagdschloss Granitz, 107 Höhenmeter sind zu bewältigen, bevor es entspannt durch die wunderschöne Granitz geht, an der Waldkreuzung biegen wir rechts nach Sellin ab. Am Selliner See entlang geht es über Middelhagen – hier gibt es sogar einen „Berg“, der Fliegerberg hat stolze 44 Meter und wird bei echten Rennradfahrern unter dem Begriff „Flachetappe“ verbucht – und Lobbe weiter bis Klein Zicker. „Wer hier angekommen ist, muss entweder weiterschwimmen oder wenden, man fühlt sich richtig am Ende der Insel angekommen. Ich mache hier gern einen Moment Pause – der Fleck ist magisch.“

Das Ende der Insel ist ein magischer Ort – und perfekt für eine Rennradpause Quelle: Gaia Born

Ohne Klingel ist kein Durchkommen zur Hauptsaison

Wer übersetzen will, muss läuten: Mit der Fahrradfähre setzt Sven Kühbauch von Baabe Bollwerk nach Moritzdorf über. Quelle: Gaia Born

Es ist empfehlenswert, zurück den gleichen Weg zu nehmen. Es gäbe zwar auch eine Alternative: „Von Göhren nach Sellin führt ebenfalls ein geteerter Radweg, aber zur Hauptsaison ist das Vorankommen hier schwierig – vor allem, wenn man keine Klingel am Fahrrad hat“, schmunzelt Kühbauch. Er hat noch ein ganz besonderes Erlebnis in seine Tour eingebaut: „Die Fahrradfähre ab Baabe Bollwerk nach Moritzdorf ist ein Muss. Sowas hat kaum ein Rennrad je erlebt.“ Von Moritzdorf geht es bis Seedorf, wo eine Fahrradbrücke nach Lancken Granitz führt. Durch den Ort geht es Richtung Bundesstraße, wo ein gut geteerter Radweg zurück nach Binz führt.

„Wer die ganze Route an einem Tag schaffen will, muss sich ranhalten. Allein die Tour von Binz nach Glowe hat etwa vier Stunden reine Fahrtzeit, nach Klein Zicker sind es noch einmal etwa drei Stunden, also insgesamt etwa sieben Stunden. Aber wer auf Rügen unterwegs ist, will ja auch nicht Geschwindigkeitsrekorde brechen, sondern die Landschaft genießen.“ Den planerischen Aufwand und die schlechten Strecken nimmt Kühbauch gern in Kauf: „Der Belgier Eddy Merckx ist einer der ganz Großen im Radsport gewesen, er hat die Tour de France fünf mal gewonnen. Er hat gesagt: ‚Wer am meisten leidet, gewinnt.‘ An den Spruch denke ich oft, wenn ich auf der Insel Rad fahre.“

Von Gaia Born