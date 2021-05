Stralsund

Für einen Test-Rollout des neuen Rennwagens wählte das Baltic Racing Team der Stralsunder Hochschule mit dem 1. Mai offenbar einen unglücklichen Termin. Zwar lag eine Sondergenehmigung vor, zweifelsfrei klären konnte dies die Stralsunder Polizei an dem Feiertag vor Ort jedoch nicht – und untersagte nach Beschwerden von Anwohnern das Weiterfahren auf der Sundpromenade.

„Die Polizei hat sehr freundlich mit uns gesprochen“, sagte am Montag Yannik Pinkowsky, Technischer Leiter des Baltic Racing Teams. „Sie haben uns aber nur das Fahren untersagt. Aufnahmen durften wir noch machen”, sagt der Student und verweist darauf, dass die Veranstaltung damit nicht von der Polizei aufgelöst wurde.

„Das war eine sehr unüberlegte Aktion des Baltic Racing Teams, zumal es so viele Alternativen in der Region gegeben hätte, wo niemand in Gefahr gebracht worden wäre“, Alica Nähser (20, Studentin aus Greifswald). Quelle: Christian Rödel

Fotos und Videos, die das studentische Racing Team gemacht hat, sollen den neuen Wagen spektakulär in Szene setzen – wie bereits in etlichen Jahren zuvor. An die Öffentlichkeit wollten die Studenten mit dem Wagen ursprünglich jedoch erst am 9. Mai gehen – also eine Woche später. Ob dieser Termin jetzt gehalten werden kann, ist jedoch unklar.

Rektorin Maier stärkt studentischen Rennfahrern den Rücken

Petra Maier, Rektorin der Stralsunder Hochschule, nimmt das Team in Schutz. Es sei frisch zusammengestellt und hätte lange auf diesen Termin hingearbeitet – und dies auch gründlich. „Sie haben im Vorfeld Genehmigungen eingeholt, hatten ein Hygiene-Konzept und an dem Tag auch alles großflächig abgesperrt”, sagt sie.

Die Genehmigung sei für einen längeren Zeitraum von rund einer Woche erteilt worden. Warum die Studenten jedoch ausgerechnet den 1. Mai auswählten, bleibt unklar. „Sie werden dafür ihre Gründe haben“, sagt Maier. Denn am Prestige-Projekt der Hochschule hinge viel dran. Seit rund 20 Jahren vertritt das Baltic Racing Team nicht nur die Hochschule, sondern auch die Hansestadt international – und ist dabei bei Wettbewerben wie der Formula Student recht erfolgreich. „Das Team arbeitet äußerst selbstständig“, sagt Maier. „Neben der Konstruktion des Wagens müsse auch viel Organisationsarbeit geleistet werden.

„Polizei hat richtig gehandelt“, Ann Christin von Allwörden (CDU)

Dass die Polizei das Fahren auf der Sundpromenade dennoch untersagte, verteidigt Ann Christin von Allwörden. „Wenn die Polizei vor Ort nicht abschließend klären kann, ob eine Genehmigung vorliegt, muss sie natürlich die ’Veranstaltung’ untersagen“, so die Einschätzung der sicherheitspolitischen Sprecherin der CDU im Landtag. „Auch aus dem Aspekt der Gefahrenabwehr muss die Polizei handeln, wenn sie erkennt, dass durch das Befahren eines Rad- und Fußweges mit einem Auto eine Gefährdung von Radfahrern und Fußgängern vorliegt, gerade auch dann, wenn die Straßenverkehrsbehörde den öffentlichen Verkehrsraum nicht entsprechend gesperrt und beschildert hat.“

Dabei finde von Allwörden das Projekt der Studenten generell gut. „Ich finde die Idee der HOST-Studenten super, aber vielleicht war auch der 1. Mai nicht unbedingt das beste Datum für diese Aktion. Ausgerechnet an Feiertagen sind natürlich viele Familien eben an solchen Tagen auf der Sundpromenade unterwegs.“

Eignet sich ein Fuß- und Radweg als Rennstrecke?

„Wir als Anwohner haben zwar keinen Lärm wahrgenommen, aber ziemlich rücksichtslos finde ich es schon gegenüber den älteren Menschen und jungen Familien, die schließlich gerne die Sundpromenade zum Spazierengehen nutzen“, Anke Schramm (78, Anwohnerin). Quelle: Christian Rödel

Ganz ähnlich sieht es Jürgen Suhr, Fraktionsvorsitzender der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/Die Partei in der Stralsunder Bürgerschaft. „Wenn es um Publicity gegangen ist, dann kann man vor den Studenten des Baltic Racing Teams der Hochschule nur den Hut ziehen. Presseaufschlag, schöne Bilder, ein Feiertag, an dem viele Menschen auf der Sundpromenade unterwegs waren – studentisches Herz, was willst du mehr?“, sagt er. „Aber ob ein Rennwagen zu einem Fuß- und Radwanderweg passt, da rate ich doch noch einmal zu einer kritischen Auswertung. Wie wäre es denn beim nächsten Mal mit einer – natürlich auch genehmigten – Rennwagenfahrt über die Rügenbrücke?“

„Man sollte es nicht verbieten, aber...“ – Walter Günther, ADFC Stralsund

„Ein Parkplatz vor einem Discounter hätte es vielleicht auch getan“, sagt Walter Günther vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club Stralsund-Rügen (ADFC). Mit Blick auf den Drehort Sundpromenade sagt er weiterhin: „Vielleicht hätten sie es in diesem Fall auch ankündigen können. Dann können sich Anwohner, Radfahrer und auch Spaziergänger darauf einstellen.“

Transparenz sei in jedem Fall wichtig. „Wenn es gut abgesperrt ist, gibt es auch genug Platz auf der Sundpromenade. Deshalb sollte man so etwas nicht verbieten. Man muss aber den Behörden die Möglichkeit geben, es bestmöglich zu begleiten, damit Sicherheitsbedenken ausgeräumt werden können. Für den, der so etwas genehmigen soll, keine leichte Aufgabe“, so Günther.

Und was sagen die Behörden? Der Landkreis hatte keine Kenntnis von dem Vorhaben. „In Bezug auf eventuell erforderliche ordnungsrechtliche und verkehrsrechtliche Genehmigungen wäre an dieser Stelle aber tatsächlich auch die Stadt zuständig”, heißt es aus dem Landratsamt.

Die Hansestadt bestätigt die Genehmigung, sagt aber auch: „Das Hochschulteam hatte einen Antrag auf Sondernutzung gestellt. Der beinhaltete jedoch nicht alles von dem, was tatsächlich an Aktion vor Ort stattfand. Hier bestand offensichtlich ein Kommunikationsproblem”, so ein Sprecher der Stadt.

Von Kay Steinke