Vitte

Veronika Hitpaß (66) ist schon früh mit ihrem Elektrobike unterwegs. Wie jeden Morgen fährt die pensionierte Religionslehrerin aus Berlin von Vitte nach Grieben zum Hotel Enddorn. Sie liebt ihren Arbeitsweg, die Anhöhe hinauf zwischen den Wiesen entlang bei Wind und Wetter. Manchmal fuhr sie auch schon gegen starken Nordost. Aber mit ihrem Elektrofahrrad kein Problem. 7.30 Uhr beginnt ihre Arbeitszeit im Frühstücksservice des Hotels. „Ich bringe den Leuten Kaffee, Tee oder Kakao. Decke die Tische ein und decke sie wieder ab, kümmere mich um das Frühstücksbuffet und besonders im Sommer sitzen die Gäste gern draußen. Da stehen zwanzig Tische “, erzählt Veronika Hitpaß, die von Ende April bis Anfang November sich für diese Arbeit auf 450-Euro-Basis entschieden hat. „Als klar war, dass ich von meiner Rente mir keinen längeren Hiddenseeurlaub leisten kann, hab ich überlegt, was kann ich tun, um auf meiner geliebten Insel zu sein“, erzählt sie weiter. Seit 2003 kommt sie regelmäßig in den Sommerferien, hat viele Freunde und Bekannte, die sie hier trifft. Die ersten Frühstücksgäste des Hotels setzen sich auf die Terrasse und bestellen bei Veronika Hitpaß Tee und Kaffee.

Von Mai bis Oktober

Bernd R. (66) hat noch Zeit. Sein Arbeitstag in der Firma „ Hiddensee Touristik & Service“ in Vitte beginnt 8.30 Uhr. Der ehemalige Technische Angestellte eines großen Unternehmens in Brandenburg wollte noch nicht in Rente, sondern noch aktiv am Arbeitsleben teilnehmen. Durch eine Annonce in einem Internetportal wurde er im Frühjahr auf die Stelle einer Reinigungskraft aufmerksam. Und da er noch nie auf Hiddensee war, besitzt er jetzt einen festen Arbeitsvertrag im familiengeführten Unternehmen H T & S der Familie Jungnickel von Mai bis Oktober mit 40 Stunden in der Woche. Allerdings wurden die Arbeitsaufgaben für den Ingenieur in Absprache erweitert, wie Hausmeistertätigkeiten und Betreuung der Gäste. Er bereitet den Fahrradanhänger vor, bestückt ihn mit Reinigungsmitteln, frischen Tüchern, Mülltüten und Toilettenpapier und einem Wäschepaket und macht sich auf den Weg zum ersten Objekt. Die Gäste haben die Insel schon mit der Frühfähre verlassen. „Das ist natürlich für uns besser, besonders an den Wochenenden, wenn Gäste um 10 Uhr abreisen und neue um 15 Uhr die Wohnung wieder beziehen wollen.“, sagt Bernd R., der in der Hochsaison gemeinsam mit seinen Chefs, Lothar Jungnickel und Sohn Erik, bis zu acht Wohnungen am Tag reinigen und die Betten neu beziehen muss. „Das ist schon Stress, aber wenn die Chefs mitmachen, motiviert das natürlich auch die Mitarbeiter“, sagt Bernd R., der früher mal auf der anderen Seite in Unternehmen stand.

Wertvolle Zeit in der Hochsaison

„Wir betreuen momentan 27 Objekte, davon werden 24 Ferienobjekte vermietet, auch Häuser“, erzählt Erika Jungnickel. „Wir machen den kompletten Service, schreiben die Mietverträge, machen zum Teil Hausverwaltung, kümmern uns um die Reinigung, holen die Gäste vom Hafen ab, machen alle Hausmeistertätigkeiten und kümmern uns auch um Außenanlagen wie Rasen mähen“. Erika und Lothar Jungnickel sind seit 2002 auf der Insel und betreiben seitdem ihr Familienunternehmen. Sie wurde hier geboren und ist bis zur 10. Klasse auf Hiddensee zur Schule gegangen. Die studierte Chemikerin erzählt: „Mein Mann fährt jeden Morgen bei anstehender Abreise zum Hafen und guckt, welcher Wagen da schon steht, danach passt er den Arbeitsplan an. Das ist dann wertvolle Zeit für uns in der Hochsaison.“

Bernd R. ist mit der ersten Wohnung gleich fertig. „Die Gäste haben alles gut hinterlassen, sogar den Spüler ausgeräumt. Das haben wir nicht immer. Einmal mussten wir zu viert eine Wohnung putzen. Wahrscheinlich wollten die Gäste nicht wiederkommen“, lacht er. „Vier Wohnungen stehen heute noch auf dem Plan und später dann Gäste vom Hafen abholen. Diese Abwechslung macht mir Spaß. “ Bernd R. wohnt mit im Haus der Jungnickels und ist am Familienalltag angeschlossen. Zum Mittagessen zum Beispiel, wenn er mag.

Achtung vor den Servicekräften

Im Hotel Enddorn genießen die letzten Frühstücksgäste den Blick über die Wiesen zum Bodden. Es ist 10 Uhr. Veronika Hitpaß räumt gemeinsam mit einer Kollegin die Tische und das Frühstücksbuffet ab. „Das ist immer sehr viel Geschirr zum Tragen“, sagt sie. „Das muss dann in einer halben Stunde auch gespült, poliert und fertig eingeräumt sein.“ Aber sie sind ein gutes Team, ihre Kollegin und sie. Dann freuen sie sich auf ein gemeinsames Frühstück. 10.30 Uhr ist ihre Arbeitszeit offiziell beendet und darüber ist sie auch froh. „Ich ziehe den Hut vor den Zimmermädchen, Köchen und den vielen Servicekräften auf der Insel, die das hauptberuflich machen“, sagt sie. „Das ist ein Knochenjob und müsste viel mehr wertgeschätzt werden. Sicherlich auch finanziell, da würde man sicher auch mehr Personal finden.“

Von Ulrike Sebert