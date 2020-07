Poseritz

Stefan Rutz ist gebürtig aus Waren an der Müritz und erinnert sich an eine schöne Kindheit. „Wir konnten jeden Tag Baden, Angeln und Bootfahren“, sagt er. Er machte eine Ausbildung als Koch und arbeitete dann im „ Grand Hotel“ Heiligendamm, bevor er für sieben Jahre in die Schweiz ging. Dem heute 35-Jährigen war bereits damals klar: „Wenn ich zurückkomme nach Deutschland, dann auf jeden Fall ans Wasser.“

In der Schweiz lernte er seine künftige Frau, eine Poseritzerin, kennen und zog 2014 nach Rügen, wo er sechs Jahre lang als Koch und als Caterer arbeitete. Mitte Juli eröffnete der Warener ein Restaurant in der Binzer Zeppelinstraße, das auf Fresh Food und Bowl-Gerichte spezialisiert ist und stilgerecht einen Buddha im Namen trägt.

Entspannung in Poseritz

Für die Namensgebung ist die Gattin verantwortlich, mit der und den drei Kindern Stefan Rutz in Poseritz lebt. „ Binz ist schön, aber das ländliche Zuhause ist Erholung und Abschalten vom Berufsalltag“, verrät er.

Von Christa Driest