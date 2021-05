Stralsund

Mit einem Brief an die Gastronomen in Vorpommern-Rügen versuchen Landrat Stefan Kerth (SPD) und Gesundheitsamtsleiter Jörg Heusler Transparenz für Restaurants, Kneipen, Bars und Co zu schaffen.

„Essen und trinken hält Leib und Seele zusammen“ heißt es in dem Schreiben. „Daher freuen wir uns sehr, dass dies ab Sonntag, 23. Mai 2021, wieder in bester Gesellschaft, nämlich unter Profis, möglich ist.“ Dass die erarbeiteten Hygienekonzepte mit größter Sorgfalt erarbeitet wurden, davon sind Heusler und Kerth überzeugt. Dennoch haben sie ein Regelwerk aufgestellt, dass in knapper Form Orientierung bieten soll.

Wer darf in Vorpommern-Rügen öffnen?

Öffnen dürfen ab Pfingstsonntag, 23. Mai 2021, Gaststätten im Sinne des § 1 des Gaststättengesetzes. Dazu zählen auch Bars, Clubs, Diskotheken und Kneipen. Also alles. was unter Schankwirtschaft läuft.

Wo werden welche Tests benötigt?

Für den Besuch im Innenbereich. Hier ist der Besuch nur nach Reservierung möglich. Von jedem Gast ist ein tagesaktueller negativer COVID-19- Schnell- oder Selbsttest erforderlich. Dies gilt nicht für vollständig geimpfte oder genesene Personen. Wenn Ihre Gäste im Außenbereich sitzen, ist kein Test erforderlich.

Wie werden Befreiungen von Testerfordernissen nachgewiesen?

Befreiungen von Testerfordernissen können durch die Impfdokumentation oder die vom Gesundheitsamt versandten, sog. Genesenen-Schreiben, die eben diese Situation bescheinigen, nachgewiesen werden.

Wer muss wo im Restaurant welche Masken tragen?

Gäste sofern sie nicht am Platz sitzen, müssen einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz („OP-Maske“) oder eine Atemschutzmaske (FFP2) tragen. Ausgenommen sind Kinder bis 6 Jahre und Menschen, die aufgrund einer medizinischen Beeinträchtigung keine MNS tragen können. Mitarbeiter mit Kundenkontakt müssen ebenfalls einen OP-Maske oder FFP2-Maske tragen. Bei mehr als 1,5 Metern Abstand zum Gast kann diese jedoch abgenommen werden, solange es der Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung dient.

Wie viele Personen dürfen zusammensitzen?

Grundsätzlich gelten weiterhin die Kontaktbeschränkungen. Sowohl im Innen- als auch im Außenbereich dürfen maximal zehn Personen zusammensitzen. Geimpfte und Genesene sind nach Corona-Landesverordnung davon ausgenommen. Zwischen Gästen, die nicht an einem Tisch sitzen, ist ein Abstand von 1,5 Meter zu wahren.

Hygieneauflagen für Ausstattung

Nach jeder Tischbelegung sind die Handkontaktflächen von Tisch und Stühlen, Menagen und Speisekarten zu desinfizieren.

Listen, LUCA und Kontaktnachverfolgung

Pro geschlossene Gruppe oder Hausstand sind lediglich die Daten einer Person zu erfassen. Dazu gehören: Name, Adresse, Kontaktmöglichkeiten. Entsprechend der Corona-Landesverordnung der Anlage 30 soll die verpflichtende Dokumentation zur Kontaktnachverfolgung in elektronischer Form landeseinheitlich mittels der LUCA-App erfolgen. In begründeten Fällen ist die Erfassung datenschutzkonform auf Papier möglich. Wenn Listen geführt werden, beträgt die Aufbewahrungsfrist vier Wochen.

Die LUCA-App ist mit dem Gesundheitsamt Vorpommern-Rügen verknüpft, sodass im Fall einer notwendigen Kontaktnachverfolgung Gästelisten angefordert werden können.

Sind Buffets erlaubt?

Ja. Bei Buffets und Selbstbedienungsangeboten gilt jedoch eine Maskenpflicht für Mitarbeiter und Gäste. Es ist ein Einbahnstraßensystem vorzusehen und zu kennzeichnen. Mindestabstände von 1,5 Metern müssen einzuhalten sein. Lebensmittel sind bevorzugt in Einzelpackungen vorzusehen und es sind Anlagenbestecke zu nutzen.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ab dann gilt die „Sperrstunde“

Die Bewirtung von Gästen ist aktuell täglich bis 24 Uhr erlaubt.

Von Kay Steinke