Restaurant „Rasender Roland“ in Binz zieht aus: Möbeltransport via Kleinbahn

Binz/Putbus

Stilechter geht es nicht: Das Inventar der Gaststätte „Rasender Roland“ in Binz wurde per Zug nach Putbus abtransportiert. Die Pächter räumen die Immobilie im Binzer Kleinbahnhof, die Einrichtung geht zum großen Teil in den Besitz der Rügenschen BäderBahn über und wird zunächst am Bahnhof Putbus eingelagert. „Eine gute Nachricht“, wie die bisherige Pächterin des Restaurants, Annett Pitzler-Vetters, findet. „Ich freue mich riesig, dass die maßangefertigten Stücke in die Hände von Eisenbahn-Enthusiasten kommen.“ Über den Kaufpreis wollte Pitzler-Vetters keine Angaben machen, es handele sich aber um einen „Freundschaftspreis“.

Vier Waggons für den Transport nötig

Was alles in so einer Gaststätte steckt, mussten die rund zehn Helfer schmerzvoll erfahren. Bänke, Tische, Geschirr, die komplette Kücheneinrichtung, aber auch ein Stellwerk, Winkscheiben, Signale und nicht zuletzt die Koffer! Alles wurde aus dem Restaurant getragen und fand seinen Platz in insgesamt vier Waggons der Kleinbahn, die praktischerweise auf dem Mittelgleis des Bahnhofs halten konnte. „Ich hatte kurz überlegt, die Einrichtung mit Lkws zu transportieren“, erzählt Matthias Bartels, Werkstattleiter der Rügenschen Bäder Bahn in Putbus. „Aber per Schiene ist das natürlich viel praktischer. Und ja auch naheliegend.“

Das Mobiliar aus dem Restaurant "Rasender Roland" wird stilecht mit der Kleinbahn nach Putbus gebracht. Im Bild: Annett Pitzler-Vetters, Dominik Treichel und Matthias Bartels . Quelle: Anne Ziebarth

Eisenbahnwelt in Putbus soll neuer Standort für die Einrichtung werden

Annett Pitzler-Vetters würde sich sehr freuen, die Einrichtung in der geplanten Eisenbahnwelt Putbus wiederzusehen, sie sei bei der Eröffnung in jedem Fall dabei, kündigt die 57-Jährige an. Für das Gemeinschaftsprojekt „Eisenbahn-Erlebnislandschaft“ des Landkreises Vorpommern-Rügen und der Rügenschen BäderBahn (RüBb) soll auf dem alten Betriebsgebäude auf dem Bahnhof Putbus ein Museum mit Erlebnisbereich sowie eine neue Hauptwerkstatt entstehen. Die Gesamtinvestition beträgt knapp 7,4 Millionen Euro, 6,6 Millionen Euro können aus Fördermitteln beigesteuert werden.

„Ich kann mir gut vorstellen, dass die Stücke aus dem „Rasenden Roland“ vielleicht in einem Aufenthaltsraum Verwendung finden“, sagt Matthias Bartels. Wir genau die Eisenbahnwelt in Putbus aussehen soll, steht noch nicht fest, die Eröffnung der Werkstatt ist für das Jahr 2023 geplant.

Von Anne Ziebarth