Bergen

Nadine Biederstädt (35) befestigt ein langes Netz an ihrem Gartenzaun. Immerhin dürfen die neuen Mitbewohner der Familie auf keinen Fall durch die Löcher entwischen. Und noch etwas ist neu. In einer Ecke des Gartens steht ein kleiner Verschlag mit roten Dachziegeln und einer Luke zum Reinschauen, und schnell wird klar: Hier wohnen Hühner.

Doch die Geschichte der vier Hühner in ihrem Vorgarten ist eine besondere. Denn die Familie hat sie nicht etwa vom Bauernhof oder einer Zucht. Die Hennen sind Legehennen aus der Massentierhaltung und wurden von der Organisation Rettet das Huhn e.V. vor dem Tod bewahrt.

Verein hilft ausgedienten Legehennen

Von einer Freundin, die sich, so Nadine Biederstädt, viel für Tiere in Not einsetzt, erfahren sie und ihr Mann Christian (36) von Rettet das Huhn, einem Verein, der 16 bis 17 Monate alte Hennen aus Legebatterien rettet. Diese Hühner werden von der Industrie als wertlos angesehen und sollen nach dem Ablauf ihres Produktionsmaximums „entsorgt“ werden. Rettet das Huhn übernimmt jährlich bis zu 12 000 Hennen und findet ein neues Zuhause für sie. Das junge Paar ist sofort interessiert und beginnt mit der Internetrecherche. Fündig werden sie im Tierheim Schlage bei Rostock.

Noch sehen die Legenhennen sehr mitgenommen aus – das dürfte sich bei der liebevollen Betreuung der Biederstädts aber bald ändern. Quelle: Elisa Jäger

In diesem Tierheim waren durch den engagierten Einsatz der Leiterin Angelika Streubel 150 Hühner von einer solchen Rettungsaktion untergekommen und warteten auf ein neues Zuhause. „Das war das nächste Tierheim, was wir von Rügen aus finden konnten“, erzählt die Mutter von zwei Kindern, „Die Wege sind wirklich immer sehr weit.“ Per Mail wendet sich Nadine Biederstädt im Juni dieses Jahres an das Tierheim. „Dann ging alles relativ schnell und war unproblematisch“, erzählt sie. Sie vereinbarten einen Termin mit dem Tierheim und am 19. August konnten die Hennen abgeholt werden und in ihr neues Heim einziehen.

Sohn Albrecht zählt die Hühner durch

„Ich fand es ziemlich schade, dass wir nur vier Hühner nehmen konnten, aber wir wollen uns erst einmal einfinden, wir hatten noch nie Hühner“, meint Nadine Biederstädt. Für die Kinder der beiden, Albrecht (4) und Matilda (1), seien die Hühner ein großes Glück. Fröhlich zählt und füttert Sohn Albrecht die Hennen im Garten. „1, 2 und 3 – und Nummer 4 läuft schon im Garten rum“. Das Ehepaar findet das Zusammensein mit Tieren wichtig für ihre Kinder, so Christian Biederstädt. „Die Hühner haben schon zwei Eier gelegt und das findet er natürlich ganz toll“, erzählt Nadine Biederstädt. Die Familie arbeite eng mit dem Biohof in Baldereck zusammen, so die 35-jährige. „Sie geben uns tolle Tipps und Ratschläge für die Hühner, zum Beispiel was Futter angeht.“

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dank der einjährigen Matilda, dem jüngsten Familienmitglied der Biederstädts, sind beide Eltern noch in Elternzeit und können sich somit besser um die Eingewöhnungszeit der Tiere kümmern. Die Familie lege generell Wert auf Nachhaltigkeit, dazu gehört gesunde Ernährung, so der Familienvater. So achten sie bei Lebensmitteln auf Regionales und Bio.

„Jeder kleine Schritt zählt“

Noch sind die Tiere zerrupft und haben wenig Federn – eine Folge der Haltungsbedingungen in ihrem bisherigen Leben. Die Biederstädts hoffen, dass es den Hühnern bald wieder richtig gut geht und sie im Garten der Familie heimisch werden. Sie möchten gern dabei helfen, für mehr Tierwohl in Deutschland zu sorgen. Aus diesem Grund hat die Familie auch Hund Hugo vor einigen Jahren aus schlechter Haltung zu sich geholt. Der Labrador ist seither festes Familienmitglied. Jeder noch so kleine Schritt in die richtige Richtung zählt, meinen die Biederstädts. Nun können vier weitere Hühner und ein Hund ein glückliches Leben führen.

Wer sich für Hühner des Vereins Rettet das Huhn interessiert, findet weitere Informationen auf der Internetseite www.rettet-das-huhn.de. Auch das Tierheim Schlage bei Rostock hat noch viele Hühner aus der Rettungsaktion zu vermitteln. Terminvereinbarung unter 038 208 / 357

Von Elisa Jäger