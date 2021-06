Rügen

Das ehrenamtliche Engagement für Mitmenschen und -geschöpfe kann man ja gar nicht oft genug loben. Wenn aber gleich zwei Organisationen gemeinsam Gutes tun, darf das einmal extra erwähnt werden.

Als zu Wochenbeginn ein fremder Storch die Jungtiere eines Horstes in Alt Lanschvitz attackiert hatte, kam die Tierrettung der Insel mit Hilfe der Bergener Feuerwehr zum Einsatz. Die hob kurzerhand Tierretterin Anette Pahl mit einer Hebebühne auf die Höhe des Horstes, damit sie einen blutenden Jungvogel aus dem Nest holen konnte. Ein kleines Video von der Aktion findet sich auf der Facebookseite der Tierrettung Vorpommern-Rügen.

Tierrettung im Einsatz für Storch, Falke, Dachs & Co.

Der kleine Adebar wurde sodann in den Greifswalder Tierpark gebracht. Die Tierretter bedanken sich nun sehr bei den Bergener Kameraden.

Der Rettungsdienst für Tiere in Not kommt regelmäßig zum Einsatz. Mal hockt ein Jungfalke hilflos auf einem Fahrrad, der nun auf einer Pflegestelle sitzt, mal liegt ein – vermutlich angefahrener – Dachs auf einem Schulgelände. Wenn Not am Tier ist, gibt es Kontakt zur Tierrettung unter www.tierrettung-ruegen.de oder Tel. 0177-7359562

Von Uwe Driest