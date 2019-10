Binz/Sellin

Durch einen Großeinsatz von mehreren Feuerwehren und zwei Rettungshubschraubern konnte Donnerstagnacht zwei Jugendlichen das Leben gerettet werden. Bei den beiden auf Rügen arbeitenden Ausländern hatten sich in den Abendstunden Vergiftungserscheinungen bemerkbar gemacht. Diese wurden sofort mit dem Verzehr eines Pilzgerichtes in Verbindung gebracht.

Nicht mehr ansprechbar

Eine dritte Person nahm sich der beiden jungen Leute an und wollte sie von Sellin nach Bergen ins Krankenhaus bringen. Nach Informationen aus der Stralsunder Polizeiinspektion habe sich der Zustand des Duos allerdings derart verschlechtert, dass noch während der Fahrt der medizinische Rettungsdienst informiert werden musste. Gegen 22.30 Uhr wurden die Feuerwehren in Binz und Zirkow alarmiert. Darüber hinaus kamen zwei Rettungshubschrauber zum Einsatz, die in Serams landeten. Bei der Aufnahme der beiden Patienten durch die Helfer aus den Hubschraubern sollen die Jugendlichen schon nicht mehr ansprechbar gewesen sein, heißt es weiter aus der Stralsunder Inspektion. Sie kamen ins Klinikum nach Greifswald.

Vermissten gesucht

Zur gleichen Zeit wurde in Sellin eine Personensuche gestartet, da seit 18 Uhr eine weiterer 22-jährige Jugendliche vermisst wurde, die anfangs Vergiftungssymptome gezeigt hatte. Dieser Einsatz fand allerdings recht schnell ein Ende, als sich herausstellte, dass sich die vermisste Frau bereits selbst in ärztliche Obhut begeben hatte.

Wie die Polizei weiter mitteilt, befinden sich die beiden Jugendlichen (ein Mann und eine Frau) aus der Nacht mittlerweile außerhalb einer Lebensgefahr. Der Mann soll die Intensivstation auch schon wieder verlassen haben. Im Moment ist noch unklar, mit welchen Pilzen sich die drei jungen Leute vergiftet haben könnten.

Von Jens-Uwe Berndt