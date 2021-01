Rettungshubschrauber-Einsatz auf Rügen: Vier Verletzte bei Kollision bei Altenkirchen

Beim Zusammenstoß eines Transporters mit einem Pkw bei Altenkirchen auf der Insel Rügen am Mittwoch wurden vier Personen verletzt, zwei davon schwer. Eine Seniorin musste mit dem Rettungshubschrauber ausgeflogen werden.

Auf schnellstem Weg in die Klinik: Eine 77-Jährige wurde nach der Kollision eines Transporters mit einem Pkw bei Altenkirchen auf Rügen am Mittwoch mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Greifswald geflogen. Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Quelle: Tilo Wallrodt