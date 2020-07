Rettungskräfte suchen nach Urlaubern an Rügens Kreideküste

Sassnitz

In Sassnitz auf Rügen wird seit Mittwochnachmittag nach zwei Menschen gesucht, die offenbar an der Steilküste in Gefahr sind. Gegenwärtig läuft eine Rettungsaktion. Im Einsatz sind unter anderem die Höhenretter der Feuerwehr Sassnitz. Bei den Personen an der Kreideküste handelt es sich nach ersten Informationen um Rügen-Urlauber, vermutlich um eine Mutter mit ihren Kind und einen Hund.

Ob sie an oder unterhalb der Felsen in Gefahr sind, ist derzeit noch unklar. In Sassnitz hat es den ganzen Tag geregnet. Die Kreideküste dürfte entsprechend rutschig und instabil sein.

Von Maik Trettin