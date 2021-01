Bergen

Seit drei Jahrzehnten eine feste Größe in der Schwimmausbildung und Wasserrettung auf Rügen: Die DLRG-Ortsgruppe Bergen feiert ihren 30. Geburtstag. Neben der Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung und der Förderung des Schulschwimmunterrichtes steht vor allem die Absicherung des Wasserrettungsdienstes an Rügens Badestränden im Vordergrund. In der Vergangenheit konnte insgesamt 7757 Mal das Seepferdchen vergeben werden sowie 4595 Mal das Deutsche Schwimmabzeichen in Gold, Silber und Bronze. Knapp 800 Rettungsschwimmer wurden ausgebildet, die Juniorrettungsausbildung absolvierten 267 Teilnehmer.

Daneben wurden regelmäßig Trainingslager, Ferienfreizeiten, Schwimmlager, Wettkämpfe, Ausflüge und Vereinsfeste veranstaltet. Höhepunkte waren die Organisation der NIPPERS-Wettkämpfe und der DLRG NIVEA TROPHY an den Stränden von Thiessow und Binz, die Unterstützung der Duathlon- und der Triathlon Wettbewerbe in Binz sowie des Inselschwimmens und der Surf-Veranstaltung zur Boddenparty in Dranske. Seit vielen Jahren ist die DLRG Bergen Mitorganisator des Vilmschwimmens in Lauterbach und aktiv in der Erste Hilfe-Ausbildung, im Katastrophenschutz und Wasserrettungsdienst in Thiessow, Sellin, Baabe, Göhren, Juliusruh und Hiddensee tätig.

Im Schwimmlager des Kreisschulheimes in Thiessow können die Kinder und Jugendlichen noch heute bei Spiel, Sport und Freizeit das Gemeinschaftsgefühl erleben lernen. Das Hauptaugenmerk liegt hier bei der Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung unter Freiwasserbedingungen. Das Schwimmlager wird in diesem Jahr 69 Jahre alt. Ein Konzept, welches sich über Jahrzehnte bewährt hat. Dieses Lager wird seit 1990 von der Stadt Bergen verwaltet und finanziert, die inhaltliche Organisation liegt bei der DLRG Bergen. Eine ganze Kleinstadt hat hier das Schwimmen und das Rettungsschwimmen gelernt: Insgesamt waren es 12501 Kinder und Jugendliche der Insel Rügen.

Zu den weiteren Kinder- und Jugend-Freizeit Angeboten gehört auch das traditionell gewordene Winter-Schwimm-Ferien-Camp. Damit wird den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit gegeben, zusätzlich zu schwimmen und so ein sportliches Ferienangebot zu nutzen. Vier Tage nutzen die Bergener DLRG Mitglieder die Zeit, besser und schneller zu schwimmen, Schwimmtechniken zu erlernen oder zu festigen. Ziel des Trainings soll es weiterhin sein, Elemente aus dem wettkampfmäßigen Rettungsschwimmen zu üben, um dann erstmals an den Jugendwettkämpfen im Rettungsschwimmen teilzunehmen.

Die Vereinsmeisterschaften, die vereinsoffenen Meisterschaften, das Kleine- und das Große Vilmschwimmen, die Teilnahme an Freigewässerschwimmveranstaltungen in MV sowie die Teilnahme am Ribnitzer Herbstvergleich sind Herausforderungen für die jungen Schwimmsportler. Um die Vereinsarbeit in guter Qualität fortsetzen zu können, braucht der Verein auch in Zukunft Übungsleiter, Rettungsschwimmer, Mitarbeiter im Vorstand, Ausbilder in Erster Hilfe, Gruppenleiter und Schwimmlehrer, Kampfrichter und viele andere Unterstützer und Förderer.

12 Mitglieder hatten am 12. Januar 1991 den Verein in Bergen gegründet, der seither insgesamt 1728 Mitglieder zählte und aktuell 366 Mitglieder hat.

