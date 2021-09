Riesenchance auf Rügen vertan: Kein Radweg zwischen Gingst und Bergen

Gingst/Bergen

Radfahren ist gesund, Radfahren macht Touristen und Einheimischen gleichermaßen Spaß und irgendwie sind sich alle Menschen auf der Insel selten einig: Rügen braucht mehr Radwege! Doch um ein vielversprechendes Projekt gibt es jetzt richtig Zoff. Der Radweg Bergen–Gingst kann vorerst nicht realisiert werden.

Der Grund: Der Antrag auf Fördermittel sollte vom Amt Bergen gestellt werden, dort verweist man allerdings auf den angeblich fehlenden Auftrag. So verstrich die Frist. Was ist passiert? Eine Rügener Posse zwischen Behördenpannen und Unbeweglichkeit.

Strecke zwischen Gingst und Bergen

Es geht um das geplante Stück Radweg zwischen Gingst und Bergen, für das die Ausgangsbedingungen perfekt schienen. „Es gibt ein Förderprogramm des Bundes, was sich mit Projekten befasst, die zu CO2 -Einsparungen führen. Da bieten sich Radwege an. Die Förderung liegt bei bis zu 100 Prozent, wenn die Strecke auf Gemeindeeigentum liegt. Es fallen nur Planungskosten an“, beschreibt Gerlinde Bieker, Bürgermeisterin von Gingst.

„Wir haben uns im Sommer 2020 mit Vertretern des Wissenschaftszentrums Berlin, des Tourismusverbandes Rügen, dem Landkreis und dem Amt West Rügen und auch dem ADFC getroffen, um Möglichkeiten auszuloten.“ Zunächst war sogar ein Gesamtlückenschluss für Rügen im Gespräch, das Projekt entpuppte sich dann aber als zu umfangreich in der Vorbereitung.

Jackpot? Theoretisch ja …

„Die Route Gingst–Bergen schien auch den Beratern des Wissenschaftszentrums ideal“, bestätigt Siegbert Geitz, der an der Koordination des Projektes in Gingst mitarbeitete. „Wir haben auch mit den einzelnen Bürgermeistern der ländlichen Gemeinden gesprochen und haben breite Unterstützung bekommen.“

Besonders glücklich: „Alle Wege dieser Route sind schon vorhanden und in Gemeindeeigentum, allerdings nicht in gutem Zustand. „Im Guten kommt man nicht von Bergen nach Gingst“, bestätigt Walter Günther vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub Stralsund. „Wir freuen uns über jeden neuen Radweg, der kommt.“ Ein Jackpot also? „Wir waren sehr guter Dinge“, so Bieker über die Zusammenarbeit mit den Bürgermeisterkollegen. „Jetzt sind wir noch noch genervt.“

Radweg vor Bergen: Hier kann sich der Radfahrer angesichts des Pflasters noch glücklich schätzen. Wenig später in Richtung Gademow entwickelt sich der Weg zur Furche. Quelle: Anne Ziebarth

Zusammenarbeit mit dem Amt in der Kritik

Ein Grund für den Frust liegt in der Zusammenarbeit mit dem Amt bzw. der Stadt Bergen. „Im Amtsbereich Bergen liegt ein Großteil der Flächen. Damit kommt nur Bergen für die Einreichung des Antrages infrage“, beschreibt Siegbert Geiz. „Ich habe mich erst ans Hauptamt gewandt und wurde dann ans Bauamt verwiesen. Doch da kam bis heute nichts zurück.“

Nach einem umfangreichen Schriftverkehr aus verschiedenen Quellen, der der OZ vorliegt, wurde Bauamtsleiter Paarmann spätestens im Dezember 2020 über die Ergebnisse der AG informiert, inklusive Unterlagen über das Förderprogramm und die kostenfreie Beratungsmöglichkeit durch das Verkehrswendebüro der Wissenschaftszentrums Berlin.

Eine Bürgermeisterrunde sei von der Verwaltung angedacht gewesen, aber nicht umgesetzt, so Geitz. „Sie wissen nicht, wie oft ich versucht habe, das Bauamt zu erreichen. Die Zeit lief ja.“ Auch das Beratungsbüro aus Berlin hakte nach und Walter Günther vom ADFC wandte sich im Februar an Bergens Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos) – es sei nichts passiert, was denn nun mit dem Antrag sei? Auch hier: keine Antwort, so Günther. Die Frist für Fördermittel sei nun verstrichen.

Keine offizielle Anfrage – keine Aktion

Bauamtsleiter Volker Paarmann, der sowohl für das Amt Bergen als auch für Stadt Bergen zuständig (die Stadtverwaltung ist geschäftsführend für das Amt) ist, sieht das völlig anders. „Zum einen verstehe ich nicht, wieso wir einen Antrag stellen sollen, es ist nur ein kleines Stück des Radwegs, welches uns betrifft. Das wäre eigentlich Sache des Amtes West-Rügen“, sagt er auf Anfrage. „Wir haben auch keine offizielle Anfrage bekommen, um uns darum zu kümmern“ Das Projekt sei der Verwaltung aber bekannt, es habe „Hinweise“ per Email gegeben.

Frust in Gingst

Gerlinde Bieker kann es nicht fassen. „Natürlich liegen Parchtitz, Gademow, Boldevitz und andere Orte im Gebiet des Amtes Bergen!“, wettert sie. „Und man kann doch wohl irgendeine Reaktion erwarten, wenn so ein attraktives Angebot vorliegt. Das wäre doch ein Gewinn für alle. Es ist ein Unding, dass so etwas liegenbleibt.“

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hinsichtlich der Thematik habe es zwischen der Stadt Bergen auf Rügen sowie der Stadt Gingst, dem Amt West Rügen oder anderer Städten/Gemeinden bisher keine interkommunalen Abstimmungen gegeben, in welchen das Projekt konkret besprochen wurde, hieß es aus dem Bauamt. Das bleibt auch der einzige Punkt, in dem Einigkeit herrscht.

Neue Stelle für die Stadt Rügen

Volker Paarmann möchte das Thema nach Absprache mit der Bürgermeisterin anders angehen. „Für die Gesamtthematik Radwege sowie speziell die weitere Einbindung der Stadt Bergen auf Rügen in das Radwegenetz der Insel, soll im Baumt der Stadt Bergen im kommenden Jahr eine neue Stelle „Infrastruktur“ geschaffen werden. Aktuell plant Bergen zusammen mit dem Straßenbauamt Stralsund einen Radweg zwischen Neklade und Siggermow.

Von Anne Ziebarth