Riesige Actionfiguren erobern Rügen

Bergen

Die große Actionfigur hinter dem Lidl-Markt in Bergen in der Ringstraße verrät schon, was auf die Besucher im benachbarten großen schwarzen Zelt zukommt: Action und Science Fiction. Und davon jede Menge. Riesen aus Metall, Helden und Giganten der Kinoleinwand sind gerade zu Gast auf der Insel Rügen. Der Höhepunkt: Ein Auto verwandelt sich zu einem Transformer. „Giants of Iron“ nennt sich diese besondere Art der Ausstellung. Geöffnet ist sie bis 30. August täglich von 10 bis 18 Uhr.

Und in Corona-Zeiten findet alles unter besonderen Bedingungen statt. So soll auch hier der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Desinfektionsspender und Handwaschbecken sind aufgebaut. Und zur Sicherheit werden nur 150 Menschen gleichzeitig ins Zelt gelassen.

Schon nach dem Betreten des Zeltes begrüßen lebensgroße Figuren die Gäste. Spiderman sitzt auf einem rostigen Auto und nimmt eine seiner bekanntesten Posen ein: in der Hocke und den Blick in die Ferne geschweift. Daneben der unglaubliche Hulk, der sich von schweren Ketten befreit. „Wir sind die originale Transformer- und Superhelden-Ausstellung. Ein motiviertes 20-köpfiges Team aus verschiedenen Ländern verbreitet im Inneren des 960 Quadratmeter großen Zeltes eine sensationelle Atmosphäre mit verschiedenen Highlights“, sagt Hendrik Kortekamp von der Pressestelle.

„Bumblebee“ und „Optimus Prime“

„Viele der Superhelden haben wir aus der ganzen Welt in Figurform in den vergangenen sechs Jahren zusammengetragen und eine tolle Ergänzung zur Hauptausstellung der Transformer gefunden“, sagt er. Eine große Rolle nehmen dabei die Transformer um „Bumblebee“ und „Optimus Prime“ ein. Eine Geschichte der größten Filme der letzten Jahre und natürlich auch Klassiker der früheren Zeit.

Zur Galerie In der Aussetllung sind neben den bekannten Transformer-Figuren auch viele Comic-Helden oder die Protagonisten von Star Wars zu sehen.

Höhepunkt sind die beiden Exponate, die sich verwandeln und zum Transformer werden. „Unsere größte Figur reicht fast bis zur Zeltdecke“, sagt Vivian Lauenburger. Sie gehört zum Team und berichtet von der für sie besten Aufgabe am Tag. Sie setzt als Moderatorin die Verwandlung in Szene. Wenn sich genug Gäste im Zelt eingefunden haben, lässt sie die Nebelmaschine laufen. Solange bis der gelbe Flitzer von den Schwaden umhüllt ist. Dann erhebt sich „Bumblebee“ langsam zur Musik von „Eye of the Tiger“.

Teile kommen vom Schrottplatz

„Meinem Vater und Onkel ist diese Ausstellung zu verdanken. Sie haben damals begonnen, kleine Figuren aus der Superhelden-Szene zu basteln. Schnell ist daraus eine Leidenschaft geworden. Die Figuren wurden größer. Die Teile dafür haben sie größtenteils vom Schrottplatz besorgt und dann in mühevoller Arbeit zu den heutigen Figuren zusammengesetzt“, sagt Vivian Lauenburger. Stolz präsentiert sie die größten Figuren, eine sechs, die andere acht Meter hoch, zusammengesetzt aus Autoteilen und Getrieben aus Stahl. Die größte Figur besteht aus 2586 Einzelteilen. Bemerkenswert ist auch eine Hulk-Figur, die ausschließlich aus handelsüblichen Muttern aus dem Baumarkt besteht. „Wir haben nicht nachgezählt, aber einige tausend dürften es sein.“

„Die Freude der Kinder liegt bei uns im Fokus“, so Vivian Lauenburger. Deshalb gibt es neben der Ausstellung auch Möglichkeiten, sich zum Beispiel beim Laserschwert-Workout zu beteiligen oder sich schminken zu lassen. Außerdem tauchen Helden wie Superwoman oder Spiderman abwechselnd in Menschengestalt auf. Mit ihnen können sie Selfies machen.

Von Mathias Otto