Riesige Kuscheltiere auf den Promenaden von Rügen: Das steckt dahinter

Binz

Immer wieder tauchen auf den Promenaden, Seebrücken und Festen auf der Insel Rügen lebensgroße Figuren auf, winken den Menschen zu, lassen sich mit ihnen fotografieren und treiben kleine Scherze mit ihnen. Mal in Gestalt einer Maus, eines Hundes oder einer Hyäne. Sollen sie Maskottchen darstellen, oder Kuscheltiere? Was hat es mit diesen Figuren auf sich? Warum treten sie oft ohne Vorankündigung ins Blickfeld der Leute? Welche Motivation steckt dahinter – und vor allem wer steckt hinter diesen Kostümen?

Diese Fragen stellen sich oft Passanten, die auf „Blue Mouse“, „Rowdy“ und Co. treffen. Antworten können Mike Borchert (38) und Alex Kühn (39) aus Binz geben. Sie gehören zum Vorstand des Binzer Vereins Baltic Furs. Dahinter verbirgt sich eine Gruppe von sogenannten Furry-Begeisterten, die in der Öffentlichkeit auftauchen und Menschen eine Freude bereiten wollen.

„Furry“ kommt aus dem Englischen und bedeutet „pelzartig“. Es ist der internationale Sammelbegriff für eine Gruppe, die an anthropomorphen Tieren interessiert ist. Dies reicht vom Hund bis hin zu tierischen Zeichentrick- und Comicfiguren.

„Diese Begegnungen bleiben im Gedächtnis“

Zuletzt überraschten sie zusammen mit dem Verein Küstenkinder Binzer Schüler zum Kindertag, verteilten Eis und ließen sich zusammen mit ihnen fotografieren. Aktionen wie diese gibt es häufig, seitdem sich der Verein 2018 gegründet hat und mittlerweile auf acht Gleichgesinnte angewachsen ist. Etwa wenn eine Gruppe von Rockern auf sie zukommt und nach einem gemeinsamen Foto fragt.

„Leute drehen sich auch oft um, wenn sie uns sehen oder wir ihnen kleine lustige Streiche spielen. Meistens finden sie es lustig und zücken sofort ihr Handy. Auch bei Kindern ist es schön, die auf uns zustürmen, wenn sie uns sehen. So etwas bekommen sie auch nicht alle Tage zu sehen“, sagt Mike Borchert.

So sehen Mike Borchert (38) und Alex Kühn (39) aus Binz aus, wenn sie kein Kostüm tragen. Quelle: Mathias Otto

Besonders berührte Alex Kühn der Moment, als ein schwerkrankes Kind auf den Kostümierten zulief, umarmte und sagte: „Schön, dass ich das noch erleben darf.“ „Das sind Begegnungen, die bleiben im Gedächtnis, für die ich gerne in das Kostüm schlüpfe“, sagt er. Das ist es, was die Furrys erreichen wollen: Die Menschen um sie herum sollen für einen Moment abschalten, aber auch Spaß haben. Wenn sie ihnen ein Lächeln abgewinnen können, gehen sie zufrieden nach Hause. Etwa in der Vorweihnachtszeit in der Corona-Pandemie. Sie schlüpften in ihre Rollen, zogen begleitet von Weihnachtsmusik durch das Binzer Zentrum und verteilten Schokoladenweihnachtsmänner. „Für uns und auch die Leute war es ein Riesenspaß“, sagt er.

Erstes Kostüm selbst genäht

Mike Borchert war als Kind schon fasziniert von Maskottchen oder musste etwa im Heide-Park genau hinsehen, wenn die Comicfiguren an ihm vorbeigingen. „Ich fand es witzig, dass sie Sachen machen konnten, die sonst nicht so erwünscht sind: etwa Leute erschrecken oder imitieren“, sagt er. Als er sich im Internet darüber informierte, fand er heraus, dass es weltweit eine große Community gibt und etwa zum jährlich größten Treffen im amerikanischen Pittsburgh knapp 3000 kostümierte Menschen zusammenkommen.

Die Teilnehmer der Furcon 2019 beim sogenannten Suitwalk in Sellin. Quelle: privat

Das wollte er auch mal erleben, schloss sich deshalb Gleichgesinnten bei größeren Treffen in Deutschland an, etwa in Berlin. Was ihm dafür fehlte, war ein Kostüm. Ab 600 Euro geht es los, wenn man ein maßgefertigtes Kostüm haben möchte. Im Schnitt zahlt man aber für eine Figur mit vielen Details und Extras fast das Dreifache. Für dieses spezielle Hobby gibt es auch nur eine Handvoll Fachleute, die sie schneidern können. Mike Borchert nahm selbst Nadel und Faden in die Hand und gestaltete seinen ersten sogenannten Fursuit selbst.

Helfer begleiten die Furrys

Schnell meldeten sich die ersten Anhänger auch auf Rügen, so dass der 38-Jährige einen Verein gründen konnte. Alex Kühn musste erst überzeugt werden. „Er läuft nicht ganz rund“, dachte er sich, als er ihn das erste Mal als „Blue Mouse“ sah. Er begleitete ein Furrytreffen in Berlin, sah, wie viel Spaß hinter diesem Treffen steckte, und war infiziert. Seine Figur ist „Rowdy“ – eine Hyäne. „Ich habe mich für diesen Charakter entschieden, weil ich dann auch frech und forsch sein kann – eben wie eine Hyäne.“

Mitglieder von Baltic-Furs überraschten Kinder im Ostseebad Binz mit kleinen Überraschungen Quelle: privat

Bei den sogenannten Suitwalks über die Promenaden werden sie immer von Helfern begleitet. „Die halten auch mal kurz am Arm fest, wenn ein Hindernis kommt oder geben Hinweise. Denn in diesem Kostüm ist das Sichtfeld eingeschränkt. Man hat einen Tunnelblick“, so Mike Borchert. Es kommt auch mal vor, dass ein Furry mit den übergroßen Schuhen stolpert oder gegen einen Tisch stößt. „Die Leute denken oft, dass es gewollt ist. Somit fällt es kaum auf“, sagt Alex Kühn.

Wie ein Marathonlauf

Die Auftritte sind zeitlich stark begrenzt. Denn eine Stunde in diesem Kostüm fühle sich wie ein Marathonlauf an, sagen beide. Hier staut sich bei Sonnenschein die Hitze, so dass der Körper schnell an seine Grenzen kommen kann. Um es etwas erträglicher zu gestalten, tragen sie speziell angefertigte Kühlwesten. Die Kostüme vertragen den Waschgang in der Maschine, können ohne Probleme nach einem Auftritt gewaschen werden. „Das klappt aber nicht beim Kopf. Hier ist Handarbeit angesagt“, sagt Mike Borchert.

Der Binzer Verein richtet seit 2018 jährlich ein Treffen im Ostseebad aus und lädt Gleichgesinnte auf die Insel Rügen ein. In diesem Jahr findet die Rügen Furcon zum vierten Mal statt. www.baltic-furs.de

Von Mathias Otto